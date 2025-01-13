剛搬家驚見「密密麻麻小黑點」在跳　過1小時驚覺越來越多

實習記者陳安榆／綜合報導

美國佛羅里達州住戶Ramsey搬新家，入住第一晚就發現車庫聚集了密密麻麻的青蛙大軍，而且隨著時間的推移，有越來越多「新室友」靠近，Ramsey發覺這些青蛙早上會前往附近的池塘，晚上再回來，她當即決定不驅趕，並試圖打造後院讓青蛙們更適合生活。

▲車庫內驚見密密麻麻的青蛙大軍。（圖／翻攝自TikTok／@lenora.ramsey）



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Ramsey在TikTok上分享，當她在車庫內巡查時，發現青蛙的數量非常多，幾乎遍佈整個地板，但早上打掃時並沒有看到，喜歡小動物的她乾脆準備一盆水，提供給青蛙們使用。Ramsey過了一個小時再回來查看，驚訝的發現數量居然增加了，無奈只能關上燈先休息，再觀察變化。

幾週前Ramsey在颱風來臨前拯救了約15隻的蝌蚪，並養在車庫中，這些蝌蚪如今慢慢長大，正好可以教導女兒青蛙的週期變化，Ramsey也打算改造後院，好讓這些青蛙可以獲得更舒適的環境。

▲這些青蛙超級小隻，但數量多得驚人。（圖／翻攝自TikTok／@lenora.ramsey）