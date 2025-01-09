貓界冒險王！虎斑貓「小不點」跳上宅急便　流浪3天暖心結局曝

▲口湖鄉洪先生領養的虎斑貓「小不點」上週發生「跳車之旅」，流浪3天幸好順利尋回。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

一場意外的冒險旅程，讓虎斑貓「小不點」成為地方上的有趣話題！口湖鄉洪先生領養一隻虎斑貓「小不點」一年多來細心餵養，上週發生「跳車之旅」從家門前廣場被載到5公里外的陌生地區流浪，所幸在當地居民與好心女孩的幫助下，歷經3天終於與主人重逢，結束了一場小型的「貓版公路電影」。

案發於1月4日接近中午，一輛黑貓宅急便的物流車停靠洪先生住家送貨時，小不點卻神秘消失了，洪先生在物流車離開後不久，即發現「小不點」遲遲未出現吃飼料，感到不對勁，連忙開始搜索住家周邊卻無果，調閱監視器才發現，原來這「小不點」虎斑貓竟跳上物流車，隨著貨車一起離去。

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▲口湖鄉洪先生領養的虎斑貓「小不點」。（圖／記者王悉宇翻攝）

洪先生立即聯繫上物流司機，司機回應「的確有貓跳上車」，並透露牠在下一站卸貨時忽然衝出車廂，嚇得他好一大跳。「跳車點」距離洪先生住處約5公里，立刻趕往該地點展開找尋，無奈當天一無所獲。隔天洪先生再次前往附近詢問，終於有民眾指出，曾見一隻疑似迷途的虎斑貓在附近遊蕩，甚至被一名鄰居孫女餵食。找到女孩後，女孩證實餵過小不點，但牠未久留。

▲「小不點」失蹤三天，洪先生就這樣每日載著貓籠出門找貓。（圖／記者王悉宇翻攝）

不過，根據貓的習性，牠可能還會回到有食物的地方。洪先生抱著希望請女孩協助，離開當天下午，果然收到女孩通知，稱小不點再度現身進食並被成功留置。洪先生連忙趕到現場，終於在6日傍晚抱回失而復得的小不點。

洪先生一邊餵著「小不點」吃零食，一邊向記者表示，本來以為找不回來了，幸好僅花了3天時間找到，好險沒有跑很遠，鬆了一口氣，感謝所有協助尋貓的好心人，也提醒其他飼主，要時刻留意貓咪的行蹤，避免牠們意外成為「貓咪冒險王」。

▲口湖洪先生邊餵「小不點」吃零食邊說，本以為找不回來了，幸好最後順利帶回家。（圖／記者王悉宇翻攝）