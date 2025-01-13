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網紅貓「囡鼻」突離世　「吃飯時走了」飼主感慨：有尊嚴地離開

實習記者陳安榆／綜合報導

台中市網紅貓咪「囡鼻」12日凌晨毫無預警離世，牠在吃飯時突然像是看到可怕的東西，壓低身子看起來很害怕，飼主安撫過後囡鼻發出了一陣長長的叫聲，接著不到一分鐘內便全身癱軟停止呼吸，離開前沒有半點跡象。

飼主在IG貼文中提到，囡鼻在去年8月時開始不太愛吃東西，由於情況真的太誇張了便帶去醫院檢查，沒想到檢驗的結果是「腎衰竭」，9月時狀況急轉直下需要輸血，家人們一度害怕牠會堅持不住。至今又過了四個月，飼主一路看著囡鼻小小的身體承受著長期巨大的痛苦以及治療，真的過得非常辛苦，本來不開心就會咬人的小貓卻從沒有在治療過程中兇過主人，把溫柔全都留給了家庭。

 
 
 
 
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囡鼻過世前兩天情況突然好轉，乖乖地吃飯、自己去上廁所、大力地跳回跳台，也都沒有嘔吐和拉肚子，沒想到還是不敵病魔。囡鼻離開時並沒有遭受插管、口炎的痛苦，而是帶著胖胖的身體，蓬鬆的毛髮漂漂亮亮的回到喵星球，讓飼主覺得「或許想要有尊嚴地離開」，唯一慶幸的是自己有花很多時間好好地陪伴囡鼻。

突如其來的噩耗令飼主一家手足無措，直言「抱著牠軟軟的身體，我的靈魂像被抽離了一樣，腦袋一片空白」，在囡鼻離開後的天亮前，一家人和牠說了好多話，跟牠說「這五個月辛苦了」，感謝牠的到來。在囡鼻在世時，家人經常會帶牠出門吹吹風、曬曬太陽，也常常紀錄牠可愛的瞬間，並分享網路上。


囡鼻在IG上擁有大批粉絲，得知此事的網友紛紛留言集氣，希望牠在另一個星球能過得好。飼主也提到之後不確定會不會繼續更新囡鼻的照片，不過真的很謝謝當初有創辦一個帳號用來記錄毛孩，也會永遠記住和牠相處的日子，並感謝所有關注和支持的大家。

關鍵字： 囡鼻腎衰竭網紅貓喵星人

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