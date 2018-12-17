開到前置錄影！「肉包生物」問號臉低頭　網暴動：好像花栗鼠

▲這也太可愛了吧！（圖／翻攝自Instagram:hosico_cat）

寵物小組／綜合報導

大眼睛配上圓潤的臉蛋根本完勝！日前有名飼主在網路上分享一段神之可愛的影片，他將手機放置在地上開起前置鏡頭錄影，幾秒鐘的時間從螢幕角落出現一顆「肉包臉生物」，低頭露出疑惑的表情可愛到爆炸，讓網友暴動直呼，「這是花栗鼠吧？」

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影片中可以看到，一隻圓臉萌貓低頭看著螢幕，由上往下拍的視角讓嘴邊肉無所遁形，嬌小的耳朵和橢圓形的肥美雙下巴呈現強烈對比，牠一臉問號的看向鏡頭，彷彿是在好奇，「這東西怎麼亮亮的？還有一張跟我好像的臉」，萌萌的模樣全都被錄下。

▲存在感超強的雙下巴。



Instagram用戶「hosico_cat」經常貼出愛貓Hosico的生活點滴，由於牠天生長著一張肉包臉，還有雙水汪汪的大眼睛，溫和又任人擺佈的天使個性，吸引超過120萬網友追蹤。

許多網友看完紛紛被Hosico肥嘟嘟的臉頰給融化，「療癒視角」、「太可愛了啦！已融～」、「有偷藏食物在嘴巴裡是吧？」、「想到奇奇與蒂蒂」、「拍照角度的重要性」、「動物方城市的花豹警察」、「謎樣的肉包生物」、「臉也太圓了好想捏兩把」、「可愛到流鼻血」、「無敵大肉包」。