狗狗口腔健康高危險份子TOP5　你家狗寶貝上榜了嗎..

【廣編特輯】

圖、文／健綠潔牙骨提供

注意！注意！危險分子出沒！關係到家中狗寶貝的健康，不能掉以輕心，快跟著中英動物醫院吳大中醫師，一起來評估家中狗狗是不是口腔的高危險份子！

吳大中醫師表示，不同體型的狗狗會有不同的口腔問題，而小型犬特別容易有乳齒殘留、齒列不整、咬合不正等口腔問題，而台灣的熱門犬種包括貴賓、約克夏、吉娃娃、瑪爾濟斯及臘腸，恰好就是口腔高危險群的狗狗，飼主平日更該留意他們的口腔問題。

狗狗口腔高危險份子TOP 5：貴賓、約克夏、吉娃娃、瑪爾濟斯、臘腸。

小型犬牙齒生長空間相對狹小，容易卡住食物殘渣，清潔不易，容易造成牙結石堆積、牙齦退縮、甚至牙齒脫落等問題；但別以為大型犬就沒問題，因咬合力大，要特別注意牙齒斷裂的問題，若牙齒斷裂露出裡面的齒隨腔，很可能引發細菌感染牙根、蓄膿、然後牙齒掉落。

醫師提醒不論體型大小，替狗狗刷牙都是不可或缺的，而且要慎選符合口腔大小的牙刷。口腔問題多的小型犬，要選擇較小支的牙刷，幫助深入細縫清潔，減少細菌危害；在大狗居家照顧上，刷牙可加強牙齒外觀的檢查。刷完牙後餵食潔牙骨也是相同道理，有VOHC認證且符合狗狗體型大小的潔牙骨才能有效幫助清潔。

而像巴哥、鬥牛、西施等嘴巴過短的短吻犬，咬合力較強，容易有牙齒排列不整齊，咬合不正等狀況，是最容易得牙周病的狗狗品種之一；典型嘴巴過長的長吻犬像是喜樂蒂牧羊犬，因上下顎長短比例不一，容易因下排牙齒太短，咬合位置太過後方，咬到上排內側牙齦而引起牙周問題。不論短吻犬或長吻犬都需要飼主們更加特別留心口腔健康。

另外，也有不少飼主偏愛如拳師、大丹、獒犬等嘴邊肉較多的狗狗，因嘴邊肉較厚，可能會有牙齦突出、變厚等口腔問題，也特別容易累積牙菌斑而造成牙齦發炎，刺激牙齦增生。

吳大中醫師也叮嚀各位飼主，不論飼養什麼狗狗，每天耐心刷牙、刷完餵食潔牙骨、每半年給獸醫檢查牙齒，都是照顧狗狗口腔不可或缺的三步驟。而在挑選潔牙骨時不妨用指甲摳摳看，能夠彎折且指甲可畫出痕跡的，就是及格的潔牙骨，建議選擇有VOHC認證的潔牙骨，才能真正有效清潔，幫助狗狗擁有健康的牙齒。