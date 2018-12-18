薑母鴨賣狗肉？邊境犬「卡洞」笑呵呵張嘴：肉肉都丟進來～

▲快點把食物都丟進來～（圖／臉書粉絲團「邊境牧羊犬-林可可」授權提供）

寵物小組／綜合報導

想煮東西通通都丟進本汪嘴裡就可以囉～日前一名女網友PO出一張「掛鴨頭賣狗肉」的逗趣照片，這天她和友人去吃薑母鴨，上菜前卻被調皮的邊境牧羊犬「乖乖」神亂入，把頭塞進放置鍋子的凹槽，露出賊賊的微笑，探頭巡視食物一圈，坐下來等待餵食，當場讓用餐的客人笑得東倒西歪。

一名飼主Phoebe Yu於16日在「爆廢公社」PO文寫道，「老闆，我點的是薑母鴨，不是狗頭肉啊！」，只見餐桌上擺滿準備下鍋的新鮮食材，有油豆腐、青菜、玉米筍、雞蛋等等，中間本來該擺上熱騰騰薑母鴨，結果卻出現一顆狗頭，露出笑呵呵的表情張開嘴巴，彷彿在說，「肉肉通通丟進來吧～」可愛的舉動逗樂1.5萬名網友。

▲▼愛玩水的乖乖。

事實上，乖乖是寵物餐廳「林可可家的牧場」的招牌店狗之一，可愛的笑容和溫馴親人的個性深受客人喜愛，還曾拍過多部廣告、曾參加過2017年哈士奇瘋狂雪橇犬比賽榮獲第7名，在網路上擁有許多忠實粉絲，每次3隻一起出門都會成為眾人焦點。

其他網友看完也被乖乖呆萌的樣子給笑翻，留言直呼，「店家是想掛鴨頭賣狗肉？」、「偷吃的服務員！」、「先止餓，主餐等一下就上了」、「這是狗狗的餵食秀，大家坐好！輪流夾食物餵牠」、「是隻吃貨狗」、「汪：你桌上的豆腐有要吃嗎，不然我要吃囉」、「狗肉湯最適合冬天了」、「狗：薑母鴨還沒來，我先來串場」。

▲寵物餐廳的3隻店狗，澳洲牧羊犬「熊熊」、邊境牧羊犬「可可」和「乖乖」。