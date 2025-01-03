飼主九口空難愛犬癡等「看到車就迎上前」　動保志工帶回安置

記者李依融／綜合報導

南韓濟州航空空難帶走一家九口的生命，這家人養的小狗「布丁」滿心期盼家人回家，卻再也等不到了。韓國救援團體CARE去到布丁居住的村莊，擔心小狗無人照料到處亂走會有危險，因此帶回協助安置，待事情告一段落再由遺屬領回。

濟洲航空2216航班2024年12月29日在務安機場迫降，最終衝出跑道撞上混凝土牆，機上181人有179人罹難。住在全羅南道靈光市的這家人帶著爺爺到泰國慶祝80歲大壽，同行最小的小孫女6歲，一家九口開心出遊，沒想到卻遇上空難。

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▲布丁開心上前迎車，但看到不認識的志工靠近，一開始有些害怕。（圖／翻攝自Youtube@CARE）



事故發生後，南韓媒體到爺爺居住的村莊，得知他們飼養的小狗「布丁」一直在村口等著主人回家，每當有車輛經過都開心地上前查看，卻是一次次的失望，牠不知道主人再也回不來了。

鄰居表示，在爺爺出國期間由鄰居暫代照顧布丁，以前經常看到6歲小孫女與狗狗一起在村裡玩耍，「她是村裡唯一的小孩，每次我看到她都誇她漂亮，還買東西給她，聽到這個消息我哭了好久。」

▲布丁待在村民會館。（圖／翻攝自Youtube@CARE）

布丁等待主人的身影讓許多人心疼，韓國動物救援組織CARE便驅車到現場，想了解布丁的情況，再看看是否需要協助救援，而他們的車一到達村子，就看到布丁迎向前，但發現並非認識的人又拉開距離。

CARE向村民了解到，這家人有遺屬願意照顧布丁，但由於目前事情尚未處理完，因此先請村民代為照顧，不過鄰居能做的僅是提供吃的，其餘時間就讓布丁在村裡跑來跑去，志工們擔心狗狗的安危，於是溝通先由他們安置布丁，一直到遺屬將事情處理完畢能夠接回狗狗。

▲布丁被CARE抱上車，有些緊張但很乖巧。（圖／翻攝自Youtube@CARE）

CARE指出，一開始村民還以為他們是網紅，想把狗狗帶走蹭流量，然而再三地說明自己是動物保護協會的志工，並且隨時都能保持聯繫，解開誤會後，對方才願意讓他們帶走布丁。

布丁被抱上車用毛毯包裹著，雖然不時吐舌看起來有些緊張，不過在志工的懷裡相當乖巧，也接受摸摸安撫。布丁目前已經到達首爾，由於在牠的嘔吐物發現泡菜、雞骨頭、洋蔥等可能對狗狗造成危害的食物，目前仍在動物醫院接受健康檢查。南韓網友們看到布丁被順利安置放心許多，但也不捨布丁肯定非常想念家和家人，希望未來領養布丁的人會非常疼愛這隻深愛家人的狗狗。

▲目前有遺屬表達領養布丁的意願，CARE會照顧到布丁去新家。（圖／翻攝自Youtube@CARE）