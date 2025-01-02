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邊境牧羊犬彈鋼琴「自創旋律」編成曲　網封「狗界莫札特」

▲（圖／翻攝自小紅書／林克小狗和貓貓貓貓貓貓）

▲飼主超級耐心的教導林克認知音符。（圖／翻攝自小紅書／林克小狗和貓貓貓貓貓貓）

實習記者陳安榆／綜合報導

大陸北京市邊境牧羊犬「林克」會彈鋼琴，飼主先教牠彈奏著名樂曲「小星星」，熟能生巧後，牠竟創作出屬於自己的旋律，再由媽媽幫忙改編成協奏曲。媽媽原本就是音樂專業，她說林克平常最喜歡聽莫札特(Mozart)的作品。

小紅書帳號@林克小狗和貓貓貓貓貓貓經常分享邊境牧羊犬「林克」的可愛日常，聰明的林克被冠上「天才小狗」的稱號，擄獲許多忠實觀眾。音樂專業的媽媽很擅長彈鋼琴，並決定教林克嘗試「彈鋼琴」，找來鋼琴彈耐心展開教學，林克大概學了一個多月左右就能上手，媽媽說，訓練過程中最難的是如何分辨一次只能按一個音符。

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▲（圖／翻攝自小紅書／林克小狗和貓貓貓貓貓貓）

▲經過一個多月的練習，林克已經能夠成功只按單音。（圖／翻攝自小紅書／林克小狗和貓貓貓貓貓貓）

飼主透過響片來訓練，剛開始林克會一次按出好幾個音，後來媽媽改變了訓練方式，先是培訓單腳點地，再來就是將獎勵的零食丟在身旁，避免林克急著奔向她拿獎勵，後來林克能自主踩下按鍵彈出旋律，媽媽再以此改編成一首曲子。

▲（圖／翻攝自小紅書／林克小狗和貓貓貓貓貓貓）

▲林克按出的短旋律，媽媽改編成「小狗林克主題協奏曲」。（圖／翻攝自小紅書／林克小狗和貓貓貓貓貓貓）

影片發出後也得到高達10.7萬的按讚數，網友紛紛評論「天才小狗音樂家」、「快安排牠到維也納演出」、「原來邊境真的有音樂細胞」、「媽媽一直細心引導，沒有妳的耐心狗狗也很難做到」、「作為一個鋼琴老師，誰懂我現在的心情？」。雖然用林克旋律改編的協奏曲只有短短的5秒鐘，但是牠聽到的一瞬間就興奮的搖尾巴，也讓人不難相信牠聽得出差異。

關鍵字： 林克邊境牧羊犬狗彈鋼琴

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