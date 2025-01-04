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滑交友軟體帶狗狗交朋友　爸媽也墜愛河「4個都幸福」

@reneeeeali they indeed became the bestest of friends #fyp #fypシ゚viral #hinge #chocolatelabrador #goldenretriever ♬ you look like you love me - Ella Langley & Riley Green

記者李依融／綜合報導

美國飼主雅莉(Ali Renteria)非常疼愛巧克力色拉布拉多林肯(Lincoln)，有天她在交友APP上注意到同樣愛狗狗的瑞安(Ryan McCarthy)，照片中他和黃金獵犬克魯茲(Cruz)互動看起來非常幸福。他們決定讓狗狗們交個朋友，沒想到促成最幸福的「兩對情侶」。

狗狗幫爸媽牽線。（圖／翻攝自Tiktok@reneeeeali）

▲林肯與克魯茲一拍即合，牠們的爸爸媽媽也為彼此著迷。（圖／翻攝自Tiktok@reneeeeali）

雅莉非常疼愛林肯，一人一狗幾乎形影不離，每天都一起享受生活，2024年夏天，雅莉在使用交友軟體時，注意到一個陌生人的資料，一名叫做瑞安的男子也養了一隻狗狗，那是一隻漂亮的黃金獵犬，瑞安與狗狗看起來感情非常深厚，於是雅莉決定先開啟話題問到「為什麼我覺得我們的狗會是最好的朋友？」。

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@reneeeeali the BEST day ever for Mr. Cruzie #dogsoftiktok #goldenretriever #christmas #dink #fyp #fypシ ♬ William Tell Overture - Finale (Instrumental) - 費城交響/奧曼第

林肯與克魯茲第一次見面就一拍即合，很快就變成最好的朋友，經常一起搭車出去玩，也很大方地與彼此分享玩具，看起來已經認識很久了。不僅如此，雅莉與瑞安也墜入了愛河，從那時起，2個人帶著2隻狗狗一起度過每個幸福的時刻。

狗狗幫爸媽牽線。（圖／翻攝自Tiktok@reneeeeali）

▲林肯與克魯茲形影不離。（圖／翻攝自Tiktok@reneeeeali）

這個因為狗狗牽起的愛情故事也成為佳話，許多網友看到這對情侶與狗狗們的相處，也感受到甜蜜氛圍。網友們紛紛恭喜並留言「請你們原地結婚」、「為了狗狗們，你們不准分手喔！」、「你們必須永遠在一起」、「所以你們要結婚了嗎？可以結婚了吧！」、「這就是《101忠狗》的情節呀」。雅莉也說，她也不敢相信與陌生人一見如故，好像已經認識好多年了，現在與「最好的朋友」度過的每一天更加幸福。

@reneeeeali Replying to @Ella Langley update they still very much love one another @Shelby Burchfield #dogsoftiktok #chocolatelab #goldenretriever #bestfriends #dogs #hinge #fyp #fypシ゚viral #pictures #monday #love #brothers ♬ you look like you love me - Ella Langley & Riley Green

關鍵字： 交友軟體毛小孩狗奴拉布拉多黃金獵犬

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