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他復刻20年前與愛貓合照　不捨道別「我會永遠愛你」

20年貓咪合照。（圖／翻攝自Reddit@TrevorIsTheGOAT）

▲20年前羅曼抱著甘道夫合影。（圖／翻攝自Reddit@TrevorIsTheGOAT）

記者李依融／綜合報導

9歲的羅曼(Roman Smith)抱著小貓甘道夫(Gandalf)，拍下他們第一張合照，20年後羅曼要跟病重的童年愛貓道別了，他換上與當年相似的橘色衣服，抱著已經20歲的老貓，不捨地說「我會永遠愛你的，甘道夫」。

羅曼9歲時家裡養了小貓甘道夫，父母幫他們拍了一張合照，從那時開始無論羅曼遇到什麼難題，甘道夫總是在身邊陪伴，「每天早上我醒來，都會看到牠依偎在我身邊，牠是我最好的朋友。」羅曼表示，從他還是個小男孩、成為青少年的焦慮，一直到出社會就業，甘道夫一直都在

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羅曼家中還養了許多大狗狗還有其他貓咪，但是甘道夫是家裡的「國王」，牠也超會撒嬌，直要一碰就會發出呼嚕聲。甘道夫年紀越來越大之後，行動力也降低一些，後來牠最喜歡的活動是陪羅曼打電動，不過羅曼笑說，「牠年紀大歸大，如果肚子餓可是很火爆的，哪怕只是延遲了幾秒鐘，牠一定會讓全家都知道。」

20年貓咪合照。（圖／翻攝自Reddit@TrevorIsTheGOAT）

▲甘道夫離世前，羅曼復刻當年的合影。（圖／翻攝自Reddit@TrevorIsTheGOAT）

20歲的甘道夫生命到了盡頭，羅曼在告別摯友前，換上與當年相似的橘色上衣，並把愛貓抱在懷中，重現了20年前的照片。這張穿越20年的照片發布到Reddit上後，獲得數千名網友關注。

羅曼表示，很開心當年還沒有手機拍照功能，但父母幫他和愛貓留下充滿回憶的合照，讓他在20年後能親眼見證這段時間有多麼珍貴。甘道夫當天使之後，羅曼心中不捨痛苦，但他說「失去牠在我心裡留下一個巨大的洞，不過我知道隨著時間推移，這種痛苦會變成愛，有一天想起牠會讓我流淚但微笑著。」

關鍵字： 老貓喵星人貓奴

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