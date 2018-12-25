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抽菸會讓毛小孩生病！　喵星人罹口腔癌、淋巴癌風險提高2、3倍

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▲▼吸菸,抽菸,禁菸。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲為了毛小孩健康別再吸菸了！（圖／免費圖庫pakutaso）

生活中心／綜合報導

你知道吸菸會讓毛小罹患口腔癌、淋巴癌的風險提高2、3倍嗎？不只一手菸、二手菸對健康不好，殘留在環境中的「三手菸」，也會對生活在同樣空間裡的人或動物有影響，例如電梯、包廂內的菸味。

國民健康署署長王英偉表示，菸所含的有害物質不斷釋放到空氣中，其中產生的尼古丁會殘留在家具、牆壁、地毯等物品上，還會附著在皮膚、毛髮等表面，寵物在無意識的舔咬中接觸到三手菸，會潛伏在身體裡進而造成傷害

抽菸會讓喵星人罹患口腔癌、淋巴癌的風險提高2、3倍。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲貓咪/貓。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

另外，中華民國獸醫師公會全國聯合會理事長陳培中也表示，暴露於高濃度二、三手菸環境的寵物狗發生「異位性皮膚炎」的風險是家中沒人吸菸的4倍以上，而因為貓咪愛乾淨的天性，牠們理毛時會吃進附著在毛上的三手菸，使發生口腔癌跟淋巴癌的風險提高2、3倍以上罹病後就算有接受治療也活不到1年。

你如果覺得抽電子煙對寵物來說是安全的，那就錯了！根據美國食品藥品監督管理局的報告指出，尼古丁對於貓或狗的致死量約為20~100毫克，而每1毫升電子煙的煙彈多數含有3~24毫克不等的尼古丁，而且中毒後也沒有「解毒劑」，對毛小孩來說毒性是很高的

寵物是沒辦法選擇自己的主人跟生活環境的，只能靠飼主幫忙把關，而戒菸除了可以給家裡的毛小孩和家人一個乾淨的環境，更有益健康。

▼為了毛小孩也為了自己，趕快戒菸吧！（圖／達志影像）

剪刀，剪菸，戒菸。（圖／達志影像）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 三手菸寵物戒菸

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