ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

虐殺斬首7隻貓無頭屍丟飼主門口　變態被逮露詭笑…脫口理由神扯

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自SWNS網站，下同）

▲名叫Rusty的橘貓，是慘遭毒手的貓咪之一。（圖／翻攝自SWNS網站，下同）

寵物小組／綜合報導

人類自詡為萬物之靈，自以為多了言語及思考能力，就可以宰制其他生命，然而事實是生命價值相同，可以不喜歡動物，但請不要蓄意傷害牠們。32歲的男子布蘭登高根（Brendan Gaughan）被判入獄3年9個月，因為他令人髮指的縱火和虐貓罪行。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

高根承認自己去年11至12月之間，在英國北安普頓（Northampton）地區犯下一連串罪行，包括縱火燒毀垃圾桶，波及商業大樓、流動攤販和學校機構，總共7次火災都與他有關。但直到後來，警方才將他與當地9到11月發生的連續7起虐殺貓咪事件連結起來。

（圖／翻攝自SWNS網站，下同）

▲高根說，他一開始想殺貓咪的原因是「替主人教訓牠們」。

根據警方調查，高根陸續虐殺了7隻家貓，手法大多是在凌晨1至2點時誘拐放養的貓咪，接著勒斃後肢解、甚至砍頭，再將貓咪的屍體丟回原本他抓到貓咪的人家門口，或是放在主人的車子上。警方表示「Gaughan承認了這些針對貓的可怕罪行，希望這能給那些被用冷酷無情的方式奪走寵物的家庭一點安慰。」

而高根被逮之後，只說自己虐殺動物的起因是「想為牠們的主人教訓壞貓咪」，後來上癮了、又繼續虐殺4隻貓，光是虐待動物無法滿足他的犯罪慾望，於是才開始縱火。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 英國虐貓虐待動物斬首貓咪放養

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

可憐柴躺爸手臂「緊盯吃飯」　逮到機會怒緊咬...太殘忍啦！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

遊民主人看醫生…4汪眉頭緊皺憂心等門　原來他平常這..

繁殖犬難產…主人不送醫還丟到公園　讓牠和腹內寶寶一..

主人不給牠飯吃　大丹狗餓到啃自己的腿…空洞眼神只剩..

地獄之狗皮膚如柏油龜裂　好心人慧眼看出原貌…獲救後..

地獄農場！豬在糞水裡浮沉　被逼互靠背睡覺…才不會在..

洋妞示範抓「喇牙」兩工具一步驟搞定　網：不如娶個會..

目擊有人這樣買魚超不塑　網驚呆：難道是帶寵物散步？

蚊子提槍上陣卻頻頻軟掉…插不進還猛跺腳　網：蚊版鈕..

放養喵吃光鄰居家高級飼料　主人收恐嚇信「小心我綁架..

主人捨命救狗誤墜結冰湖　忠犬急衝回家求救…仍留下一..

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什..

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫..

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭..

賣場買寵物床「寶寶也愛睡」　媽po照網友讚爆：cp..

貪玩柴樂咬超長天然潔牙骨　戰利品叼回家...網笑撿..

屁柴半夜不睡覺狂開關電燈　營造夜店嗨感馬麻拳頭硬了

屏氣凝神！全神貫注！犬鳥大戰 誰勝誰負?

可憐柴躺爸手臂「緊盯吃飯」　逮到機會怒緊咬...太..

尼莫女孩天生手臂短一截　遇見命定「幸運鰭」狗狗…攜..

你家喵皇是左撇子還是右撇子？　專家：慣用這手的貓咪..

汪見水漥撸下去！「赤→胡麻柴」吐舌燦笑討好：媽～別..

飢餓喵「伸手討雞腿」　媽轉頭狠瞪...牠秒縮手裝沒..

租麋鹿陪過聖誕節　俄動物園推出「動物到你家」服務　

1個月胖2KG「細腰→游泳圈」　減肥柴去公園散步騙..

迷你豬眼神迷茫「火爐」旁取暖　網友笑：我好像聞到味..

狗狗串門沒回家！被人綁住近射BB彈　全身100孔還..

繩索斷裂「慘摔進鱷魚池」！特技師秒變10幾隻鱷魚大..

玩大老二沒牌出…3罐罐瞬間輸光　橘貓囧臉快哭：Wh..

阿嬌婚禮哽咽：我們會狠狠幸福！　賴弘國心疼「摟腰安..

普丁：俄羅斯強大西方備感威脅　要成為「世界第5大經..

看到舊愛PO文…亞莉安娜憂他輕生　衝去見「卻被警衛..

訪日遊客破3千萬！　海鮮店長驚：「中國人太有錢」吃..

生完小孩後再也沒跟老公愛愛過？ 4關鍵讓妳恢復濃濃..

進用身障員工不足額名單出爐　力晶科技缺最多連5個月..

梅伊政府準備面對無協議脫歐　愛爾蘭總理：改變規則就..

富比士美國名人榜公開　《星際大戰》導演奪冠、飛人喬..

亞足賽／奇誠庸、李青龍進南韓23人名單　孫興慜踢完..

雷／《人不彪悍》大結局！「花彪楊夕淚告別」讓粉看哭..

寵物動物熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

讀者迴響

熱門新聞

偷拍忠犬暖心畫面　12字逼哭網

土狗、秋田全禁！48種狗養了罰..

繩索斷裂摔鱷魚池　特技師變大餐

開罐救浣熊　看到牠的臉瞬間噴笑

黑貓突然降臨引擎蓋　露出驚恐臉

流浪狗全身「蚵殼」一碰剝落流血

愛貓跳洗衣機　女飼主伸手救斷了

高加索「粉色亮點」馬賽克後笑翻..

尼莫女孩遇見命定幸運鰭　攜手笑..

1戶限養1狗　超額「3日內送走..

狗狗被綁住近射BB彈　全身10..

白喵遭壁咚索吻　厭世臉笑翻網！

汪見水漥撸下去　柴吐舌燦笑討好

臭臉貓見人討摸　舒服瘋狂呼嚕！

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

最新影片

更多

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什麼生物？

媽媽吃好料？拉拉裝不在意網笑：尾巴挺誠實啦XD

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

吃飯啦！耍萌小跑步還答「好」　橘貓小布丁雀躍討食叫媽媽

忠犬暖心畫面「阿嬤我陪妳」　媽偷拍PO網12字逼哭上千人

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面