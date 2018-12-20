虐殺斬首7隻貓無頭屍丟飼主門口　變態被逮露詭笑…脫口理由神扯

▲名叫Rusty的橘貓，是慘遭毒手的貓咪之一。（圖／翻攝自SWNS網站，下同）

寵物小組／綜合報導

人類自詡為萬物之靈，自以為多了言語及思考能力，就可以宰制其他生命，然而事實是生命價值相同，可以不喜歡動物，但請不要蓄意傷害牠們。32歲的男子布蘭登高根（Brendan Gaughan）被判入獄3年9個月，因為他令人髮指的縱火和虐貓罪行。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

高根承認自己去年11至12月之間，在英國北安普頓（Northampton）地區犯下一連串罪行，包括縱火燒毀垃圾桶，波及商業大樓、流動攤販和學校機構，總共7次火災都與他有關。但直到後來，警方才將他與當地9到11月發生的連續7起虐殺貓咪事件連結起來。

▲高根說，他一開始想殺貓咪的原因是「替主人教訓牠們」。



根據警方調查，高根陸續虐殺了7隻家貓，手法大多是在凌晨1至2點時誘拐放養的貓咪，接著勒斃後肢解、甚至砍頭，再將貓咪的屍體丟回原本他抓到貓咪的人家門口，或是放在主人的車子上。警方表示「Gaughan承認了這些針對貓的可怕罪行，希望這能給那些被用冷酷無情的方式奪走寵物的家庭一點安慰。」

而高根被逮之後，只說自己虐殺動物的起因是「想為牠們的主人教訓壞貓咪」，後來上癮了、又繼續虐殺4隻貓，光是虐待動物無法滿足他的犯罪慾望，於是才開始縱火。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）