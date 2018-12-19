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睽違6年夜行館要回來了！　「黑暗中的精靈」重新見客

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動物園夜行館動物。（圖／台北市立動物園提供）

▲阿氏夜猴家族已經6年多沒有見客。（圖／台北市立動物園提供／詹德川先生攝）

寵物小組／綜合報導

台北市立動物園的夜行館封館6年多，許多遊客都在期待重新開張，而園方也宣布夜行館準備「重出江湖」，包括阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴、小懶猴等動物都將再度與大家見面。

夜行館101年9月封館拆除，有些動物被安排到其他區域生活，包括貓頭鷹住進了鳥園，囓齒動物移居兒童動物區，但是還有一些「老朋友」已經整整6年沒有見客。黑夜中的大眼精靈「阿氏夜猴」有漂亮的大眼睛，極佳的夜視能力牠們能在漆黑中捕獵空中飛行的昆蟲。牠們也因為頭部外觀而被暱稱為「無臉男」，常會沿著藤蔓在矮樹叢中找尋食物，甚至會做出令人驚奇的跳躍。動物園的阿氏夜猴民國97年從德國法蘭克福動物園遠道而來，大家族和樂融融的可愛模樣在大家的心中留下了深刻印象。

動物園夜行館動物。（圖／台北市立動物園提供）

▲營養好的個體尾巴會很膨大。（圖／台北市立動物園提供／詹德川先生攝）

粗尾侏儒狐猴會將養份以脂肪的形式儲存在尾巴裡，做為提供能量的來源，所以營養好的個體就有特別膨大的尾巴。粗尾侏儒狐猴是在原生環境內唯一會休眠的靈長類動物，休眠狀態可長達6個月，在這段時間會慢慢消耗尾巴裡的脂肪，等待著下一個溫暖的季節來臨。

動物園夜行館動物。（圖／台北市立動物園提供）

▲小懶猴有雙又大又圓的眼睛。（圖／台北市立動物園提供）

小懶猴看似體型小巧、動作緩慢，但牠們手腳的抓握能力很強，可以長時間待在樹上，甚至用後腳倒掛樹稍的姿勢來捕捉獵物。小懶猴分布在寮國、越南、柬埔寨，然而棲息地因長年戰爭遭到嚴重破壞，還面臨被捕捉當寵物販售的威脅，目前已被IUCN自然生態保育聯盟列為易危的保育類動物。

這些夜行小型靈長類動物通常白天休息、夜晚活動，因此眼睛都又大又圓，方便在黑暗中能看清楚。新的夜行館「熱帶雨林新館」中設置長廊隧道，模仿黃昏至夜晚的昏暗環境，遊客在參觀時務必輕聲細語、腳步放慢，別驚嚇到這些夜晚的小精靈們。

關鍵字： 夜行館熱帶雨林新館台北市立動物園

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