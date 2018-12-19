同伴揪團到隔壁...邊緣汪「頭過身沒過」　網：朋友圈中唯一的胖子

▲看到同伴都鑽到隔壁玩，但自己卻頭過身沒過......。（圖／翻攝自IG用戶「godreplyme」）



寵物小組／綜合報導

經過這次的經驗，總算是深刻的學了一課。國外臉書知名粉專「9GAG」前陣子分享一段影片，內容是有群汪星人們在草地上玩耍，結果當牠們要轉移陣地時，一隻隻都快速的鑽到另一邊去，不過有隻白色的狗狗因為怎麼鑽都鑽不過去，於是最後只剩孤零零的一個人，畫面有些淒涼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，大約5、6隻狗狗正開心的在玩耍，玩到一半時打算換到隔壁的草皮繼續玩耍；只見一隻隻的汪汪們都順利溜到隔壁去，不過其中一隻白色的汪星人就沒那麼幸運了，不論牠怎麼努力，卻永遠只能「頭過身沒過」，無奈最後只剩牠獨自一人，不過堅強的牠臉上依舊掛著笑容。

▲即使狗狗最後孤零零的，但臉上依舊掛著笑容。（圖／翻攝自IG用戶「godreplyme」）



這段逗趣的影片日前也被IG用戶「godreplyme」轉載，不到一周就累積26萬次的觀看次數，網友紛紛在底下笑說，「哈哈哈看了十次笑死」、「那隻狗狗好可憐」、「白白胖胖沒什麼不好，蠻可愛的呀～」、「有點哀傷」「當你突然發現你是朋友圈中唯一的胖子...」、「不要標記我，太過分了喔！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 我要你的神回覆（@godreplyme）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 13 日 上午 5:01 張貼

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