「改變大陸的導盲犬」珍妮服務8年退休　媽落淚交新媽

▲陳燕非常愛惜珍妮。（圖／翻攝自微博／@陳燕和她的導盲犬）



寵物小組／綜合報導

大陸導盲犬「珍妮」服務8年後退休，主人陳燕不捨也得祝福，「我希望牠跟誰都幸福」。珍妮被稱為「改變了中國大陸的第一隻導盲犬」，5年前牠和主人成都地鐵被禁止，此事卻引發極大效應，第一次網友們的討論不間斷，最後成都地鐵發文「向珍妮道歉」，許多單位也隨之歡迎導盲犬進入。

陳燕是大陸首位女盲人鋼琴調音師，她2011年初遇剛從導盲犬學校畢業的珍妮，一人一狗日夜陪伴，因為珍妮，陳燕能搭地鐵、走入人群、他們一起到學校、企業演講，還一起到超市買東西，對陳燕來說，珍妮的確是最特別的寶貝。珍妮非常聰明，能聽得懂中英文指令，在超市裡還能認得「品牌」，然而牠也受盡了惡言批評。

▲珍妮帶著陳燕搭地鐵。（圖／新華社提供）



過去人們對於導盲犬並不熟悉，陳燕2013年12月10日由珍妮帶領到四川成都搭地鐵，即使出示3張證件仍被以「證件不符」為由拒於門外，當晚她在微博表示，「工作人員要求提供出生證、領養證及馴養證，我覺得很不合理，作為一個盲人，我只能提供殘疾人證、動檢證以及大連導盲犬基地頒的工作證。」此則微博在網路上引起許多討論，而當晚11點45分成都地鐵便回應，「向珍妮道歉，導盲犬仍受歡迎。」

成都地鐵表示，因為導盲犬數量稀少，工作人員是第一次遇到，所以才會要求根本不存在的「三證」，他們也邀情陳燕和珍妮再來搭地鐵。隔天陳燕和珍妮再度來到成都地鐵，這次副總經理劉斌當面道歉，他們也順利上了地鐵，只見珍妮乖巧地找到位置趴下，而乘客們都對這個「生面孔」感到好奇，許多人這才是第一次認識「導盲犬」。

因為珍妮，大陸銀行業宣布所有銀行允許導盲犬進入，吉野家宣布全國門市歡迎導盲犬進入，《北京市軌道交通營運安全條例》2015年也明定導盲犬允許進入所有地鐵和大眾交通工具，牠是大陸第十八隻導盲犬，卻有「改變中國大陸的第一隻導盲犬」的稱號。

陳燕18日帶珍妮參加退休儀式，將珍妮親手交給陪伴養老的新主人，對方也承諾會好好找顧，她留著眼淚說，「我希望牠跟誰都幸福」。同時珍妮也交棒給另一隻導盲犬「黑萌萌」，未來陳燕將和黑萌萌展開新的故事。

▼珍妮，謝謝你！（圖／翻攝自微博／@陳燕和她的導盲犬）