強行壁咚索吻！白喵被親到「靈魂抽離」　厭世臉笑翻上萬網

▲白貓被同伴壁咚在牆上，臉上露出無奈的厭世臉。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

寵物小組／綜合報導

感情這東西，是絕對不能強求的。網路上最近瘋傳一則逗趣的影片，內容是2隻身形相當的喵星人這天被關在同個籠子裡，沒想到一會兒後，灰喵居然將同伴強行壁咚索吻，親了至少有25秒以上；不過「被害喵」被吻的過程，都只有一號表情，超厭世的模樣笑翻上萬名網友！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

李姓網友16日在臉書社團分享這段視頻，並以白喵的內心口吻註解，「就算得到我的身體也得不到我的心。」透過畫面中可以看到，灰貓把白喵壁咚在牆上，並且將頭埋進同伴的胸口，舌頭也不停地舔阿舔；只見白喵雖然一臉的不情願，但也沒有要推開對方的意思，就任憑著灰喵在自己身上「撒野」，臉上的表情就彷彿是靈魂抽離了一般。

▲喵星人被強吻到彷彿是「靈魂抽離」了～（圖／翻攝自臉書社團《爆笑公社》）

這段影片很快就在網路上流傳，也被網友們轉貼到各個熱門社團，目前已累積了將近2萬個按讚數，以及3千次的分享，許多人看完都在底下留言表示，「眼神已死哈哈哈哈」、「身體沒了靈魂，只剩軀殼了哈」、「生無可戀的眼神」、「哈哈哈超可愛的」。

也有不少人紛紛打趣地笑說，「這表情好熟悉XDD」、「這2位小朋友不知道搞什麼，真是亂來～」、「標題太符合了啦」、「喵：員外～夫人來了！」、「老公每天上床準備睡覺時的臉哈哈」、「其實是白貓癱瘓，黑貓在幫忙理毛啦，很窩心的故事哈」、「笑死我了，可以不要這麼好笑嗎？」、「非禮呀～～～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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