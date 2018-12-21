不要走！2汪硬塞10cm門縫「嚶嚶叫」道別　媽：我10分鐘就回來啦

▲汪：留下來或是我跟你一起走！（圖／網友Shin Ru Liu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「麻麻～不要走！」米克斯妞妞和紅貴賓奇奇，這天因為麻麻要出門就上演十八相送的戲碼，只見牠們把頭趴在只有10公分的門縫裡，圓滾滾的眼睛流露出不捨的心情，彷彿像是說，「怎麼沒有帶我一起？」麻麻回頭看到後笑說，「出個門壓力也太大。」

▲楚楚可憐的眼神讓人捨不得走啊～

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麻麻Shin Ru Liu 表示，每次出門愛犬都會依依不捨在門口道別，於是這次就跟汪汪說10分鐘後就回來，沒想到轉頭發現牠們依然雙眼緊盯，心想「看到這畫面是要我怎麼出門啊！」 照片中可見妞妞和奇奇趴在門縫裡，還不時發出像小嬰兒「嚶嚶叫」的聲音來吸引注意，眼看這幾招都沒有用，汪汪就使出「水汪汪的大眼睛」必殺技，讓麻麻不捨離去。Shin Ru Liu最後不得已地說，「再吵就要關起來」，才讓汪汪乖乖地走回屋裡。

▲奇奇的個性相當我行我素。

▲吉娃娃都比已經14歲了。

調皮搗蛋的妞妞有個怪僻，就是一定要咬著自己的玩具散步，讓Shin Ru Liu笑說，「這是一種炫耀的心態嗎？」不過頭好壯壯的牠之前差點因為生病而活不下去，當時獸醫說存活機會不大，只打了針就帶回家靜養照顧，這幾天對Shin Ru Liu來說十分難熬，每天無微不至的照顧，就是希望愛犬能度過這一關，幸運的是，妞妞奇蹟式的康復，每天在家活繃亂跳的，連醫生都覺得不可思議。

▲汪：出門要順便遛遛我的寶貝玩具。

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照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」釣出許多有相同經驗的網友，紛紛留言表示，「汪：馬麻，十分鐘就好像十年這麼久」、 「被期待快回來的甜蜜壓力」、「似曾相識的感覺」、「我完全可以理解跟體會 XDD」、「十分鐘很久耶⋯可以十秒就好嗎」、「哈哈一種妳別出門的感覺」、「不要走～阿不然帶我一起走」、「跟我家的一樣」、「我也會捨不得門」 。

▲怎麼有點像袋鼠呢XD！

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