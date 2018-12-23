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團團、圓圓來台10年還記得大陸保育員　喊名字靠近給摸

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團團圓圓。（圖／台北市立動物園提供）

▲團團、圓圓從小就是好玩伴，成年後才分開生活。（圖／台北市立動物園提供）

記者李依融／採訪報導

大熊貓團團、圓圓來台10年，對於在大陸時的生活還有沒有印象？資深保育員陳屹彪透露，其實團團、圓圓還記得大陸的保育員，「他們來過幾次，叫團團、圓圓都有反應，還會主動靠過來。」

團團、圓圓2004年出生在四川臥龍保護區，一開始團團的名字叫做華靈，而圓圓的名字叫做友友，不過從熊貓幼兒園畢業之後，2隻大熊貓就改名叫團團和圓圓。陳屹彪說，團團、圓圓在台灣的10年裡，大陸保育員曾經來探望過幾次，「團團、圓圓都還記得，喊名字會有反應。」他提到，其實大熊貓沒什麼表情，不過大陸保育員喊名字時，團團、圓圓會靠過來給摸，「這對熊貓來說就是很親近的表現了。」

團團圓圓在雅安。（圖／新華社）

▲團團、圓圓在大陸和保育員相處的情況。（圖／新華社）

團團、圓圓對1歲半以後照顧牠們的保育員印象比較深刻，陳屹彪說，「有幾位是很小的時候照顧的，例如說還在吃奶的時候為牠們的，牠們就比較不記得。」他提到，這幾位來自大陸的保育員已經照顧熊貓好多年，「其實他們也知道熊貓的記憶力很好。」不過看到在曾經照顧過的孩子仍然記得自己，保育員們還是很欣慰。

▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲團團、圓圓來台5年後生下女兒圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

團團、圓圓在大陸生活4年半，2008年汶川大地震時曾受到波及，當時熊貓欄舍被落石砸毀，雖然團團、圓圓都及時逃生，而團團在當天就被救起，不過圓圓可是走失了3天，當時的保育員徐亞琳到處尋找，直到第三天晚上8點多才發現圓圓，當下還不敢認，直到叫名字、洗澡後才確定就是圓圓。熊貓們受到驚嚇，保育員花了好多時間陪伴、安撫才回到正常生活。

▲▼台北市立動物園貓熊館貓熊保育員工作狀況 。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳屹彪10年前到雅安見習，第一課就是準備熊貓的食物。（圖／記者湯興漢攝）

目前台北市立動物園總共有4位保育員輪流照顧熊貓，陳屹彪說當年在雅安第一次見到團團、圓圓，心裡其實很感動，那時他想去碰圓圓卻被抓了一下，「不過後來圓圓跟我最好」。無論是大陸的保育員或是台灣的保育員，每個人都是真心疼愛、照顧團團圓圓一家。

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▼圓圓生產後保育員幫忙熱敷舒緩脹奶不適。（圖／台北市立動物園提供）

大貓熊圓圓接受熱敷。（圖／台北市立動物園）

關鍵字： 團團圓圓來台10周年熊貓團團熊貓圓圓陳屹彪

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