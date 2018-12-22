聖上變心24H合體貓窩黏成「香蕉肉」　媽哭：還我兒子QQ

▲小白Cosplay「香蕉肉」。（圖／小白媽咪授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

實習記者吳美依／採訪報導

主子變心，奴才都快哭了！米克斯「小白」好喜歡這個香蕉造型的新床，幾乎一整天的時間都賴在裡面自得其樂，就算偶爾出來透透氣，也是整隻貓窩在上頭「黏牢牢」。媽咪看到兒子「不離不棄」的模樣，忍不住開玩笑，「好後悔買這個！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲香蕉造型的貓窩。

▲白白胖胖的果肉～

▲小白睡得好安心。

▲小白剛好塞得進去香蕉裡面。

▲「小白船長」開著香蕉船出航囉！

媽咪向《ETtoday寵物雲》表示，她在網路上看見貓咪睡香蕉床的畫面覺得好可愛，於是立刻下訂單，沒想到事情發展超乎想像，「以前小白每晚與我同床共枕，現在卻只願意Cosplay香蕉肉。我只能在寒冷的夜晚，一個人抱著棉襖入睡。」她還假裝生氣地說，「好不容易把主子請出來，卻又馬上變身『船長』，開著香蕉船，頭也不回地出航去。」

▲小白看見肉泥和雞排就開始耍萌～

▲小白以前每晚和奴才同床共枕，非常甜蜜。

▲小白對造型頭套相當滿意，還戴著睡著。

媽咪有位朋友餵養浪浪時認識了小白，因為看小白這麼乖巧所以決定幫忙找家，現任媽媽就決定收編，「以前我不太喜歡貓咪，但養了之後立刻就被征服。」她形容兒子黏人又呆萌，「牠平常最喜歡陪著我上廁所，晚上一定要靠著頭一起睡覺，還要搭配呼嚕嚕和貓踏踏，這些都是每天上演的撒嬌戲碼。」

▲小白：這隻帥貓是誰？就是我。

▲小白被自己帥到睡著。

▲小白非常黏人可愛。

媽咪也說起兒子的趣事，「原本我以為牠很喜歡趴在窗前看風景，後來才發現這傢伙自以為金城武，整天欣賞自己的帥臉！」除此之外，喵喵最享受被拍屁屁的感覺，「牠的翹臀會像升降椅一樣越翹越高，然後忘情大叫，但又突然轉頭含住手指，表示『住手！』」

▲白貴妃有什麼心事呢？

▲小白對阿姨飼養的天竺鼠超友善，還幫人家理毛。

媽咪希望能貓咪擁有更好的生活品質，所以努力工作，希望能換一間大房子讓毛孩開心跑跳，而且這個願望明年3月就要實現了，「寵物真的會讓人更有幹勁與動力！更何況小白的世界只有我，所以我也要必須好好扛起責任才行。」她也感動地說，浪浪真的既乖巧又可愛，個性也非常貼心，「牠們每天都帶來不一樣的驚喜，希望大家可以領養代替購買。」

▲小白湯圓～

媽咪將這則逗趣的「控訴」分享到臉書社團《愛貓聯盟》後讓一票網友笑翻，紛紛留言，「這香蕉太危險了～」、「剛好是白毛的，如果是黑毛或三花的會以為壞掉了吧@@」也有許多奴才分享自家主子的使用心得，「我們家的擠不進去，只有裝飾作用。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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