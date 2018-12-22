影／柴洗澡變「石像」　抬頭定格任人擺佈「15分鐘完工」！

實習記者呂佩倫／採訪報導

別人的狗總是不會讓人失望！桃園柴犬「弄弄」洗澡時超級乖巧，不但沒有哀嚎亂動，甚至就像「石像」一般任人擺佈，飼主將這段畫面上傳至臉書社團「柴犬司令部」，不少網友看完笑翻，「是遇到水當機了嗎？」

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從影片中可以看到，全身濕漉漉的弄弄一動也不動，始終保持著頭抬高的姿勢，就像是一尊「石像」般，乖巧地讓人洗澡擺佈。飼主受訪時表示，其實弄弄滿喜歡洗澡，只是常呈現靜止不動的狀態，洗的過程中會自動抬腳給撿屎官清洗，也因為牠實在太配合，所以每次洗澡都不用15分鐘就能完成。甚至遇上「吹風機」關卡時，弄弄也依然不動如山，持續當機直到吹好毛為止，乖巧行為讓不少網友好羨慕。

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弄弄洗澡影片上傳後，立刻引來不少撿屎官留言，「牠被按暫停鍵了嗎？」、「我以為我手機壞掉」、「123木頭人」、「遇水當機」、「電線短路的概念」、「我家那隻洗澡像在殺豬一樣」、「原來在洗雕像啊！」、「整整石化～」、「我家狗兒子聽到放水聲就跑進沙發底」、「我的柴洗澡像逃兵...」、「是不是偷點穴道」。

▲柴洗澡時化身「雕像」一動也不動。（影／網友詹怡芬授權提供，下同）

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