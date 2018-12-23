主人尿急驚見聖上「塞好塞滿」躺在馬桶　沖還是不沖？

▲求主人心理陰影面積！（影／網友紅牌授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

媽呀你怎麼在這！網友「紅牌」尿急要去上廁所，卻發現有金黃色物體在馬桶內，靠近一看，赫然發現是愛貓「咚咚」悠然自得躺在裡面休息，還一臉發生什麼事的表情盯著，不管怎麼叫都不願意起來，讓他忍不住笑說，「這是要沖掉還是不沖？」。影片上傳後，吸引1萬多名網友按讚分享。

▲喵：這大小完全就是為我量身打造。

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從影片中可以看到，咚咚「塞好塞滿」地躺在馬桶裡面，身體大小意外剛好吻合，彷彿量身打造，發現主人進來後，牠似乎不爽有人打擾到自己睡午覺的時間，一臉氣噗噗地看著，完全不知道自己闖下大禍，也不管主人怎樣哄騙就是不願出來，最後主人只好把臭摸摸的咚咚抱起來，趕緊帶去洗澎澎。紅牌直到現在仍不解愛貓怎麼會跑到馬桶裡，「是口渴想喝水？還是純粹無聊找事給我做？」

▲本喵還是有可愛的一面！

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這隻可愛的影片逗樂許多網友，認為貓咪行為就是那麼出乎意料，也紛紛留言表示，「喵:這是我的， 你沒得上了！」、「這是想試試奴才的便盆嗎XD」、「這我真的崩潰」、「好大一坨金黃色的....貓」、「抓去洗澡…狂嚕，洗兩次沐浴精」、「蓋下去壓沖水」、「我家兒子這樣我會昏倒」、「真方便 省了貓砂跟鏟屎」、「我一定哭著打電話預約寵物洗澡哈哈」。

▲招牌表情「眼神殺」。

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