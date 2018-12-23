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髮型好蝦趴！皮衣酷爸冷臉寵溺　任貓趴肩「抱頭理毛」

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▲瘋哥冷臉柔情，讓元元任意踩皮衣、爬到頭上理毛。（影／網友瘋哥提供）

實習記者吳美依／採訪報導

鐵漢柔情！4個月大的虎斑貓「元元」活潑好動，這天牠跳到奴才的肩膀上就是一陣狂亂舔舐，甚至還伸出爪子抱住奴才的頭，幾乎整隻貓都要爬上去了。爸爸「瘋哥」持手機錄下畫面，臉上表情卻異常淡定，對比女兒熱情如火，可愛景象笑翻網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼髮型好蝦趴！皮衣酷爸冷臉寵溺　任貓趴肩「抱頭理毛」（圖／網友瘋哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸爸一臉酷樣，但是對女兒的寵愛盡在不言中。（圖／網友瘋哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲▼髮型好蝦趴！皮衣酷爸冷臉寵溺　任貓趴肩「抱頭理毛」（圖／網友瘋哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲元元幾乎整隻貓爬到爸爸頭上。

影片中，元元站在人類的肩膀上，雙手緊緊抱住對方的頭並且舔拭了起來，只見牠一邊伸出長長的舌頭，一邊深情地瞇起眼睛，看起來相當陶醉，還不斷變換位置，任何角落都不放過。瘋哥穿著皮衣，卻任憑主子伸爪、爬到頭上去變成「貓型自然捲」，惟有在被咬到的時候發出好痛的叫聲，父女互動逗趣。

▲▼髮型好蝦趴！皮衣酷爸冷臉寵溺　任貓趴肩「抱頭理毛」（圖／網友瘋哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲元元是隻個性活潑的小女孩。

▲▼髮型好蝦趴！皮衣酷爸冷臉寵溺　任貓趴肩「抱頭理毛」（圖／網友瘋哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲元元從小每天睡在爸爸胸口。

▲▼髮型好蝦趴！皮衣酷爸冷臉寵溺　任貓趴肩「抱頭理毛」（圖／網友瘋哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲元元超黏人～

瘋哥向《ETtoday寵物雲》提到，元元心情好的時候就會爬上他的身體「黏TT」，還會親、咬嘴唇示愛，「我們每晚都一起睡，所以牠應該把我認定成媽媽了，一直想要幫我清理毛髮。」他也提到，女兒天性活潑，聽見最愛曲風「慢搖」的時候都會開心得搖頭擺尾，就像在跳舞。

▲▼髮型好蝦趴！皮衣酷爸冷臉寵溺　任貓趴肩「抱頭理毛」（圖／網友瘋哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲元元不只活潑，聽到喜歡的音樂還會跳舞！

瘋哥家中共有7隻主子，由於本身從事珠寶買賣，因此每隻喵喵身上也都配戴著專屬飾品，「元元最喜歡的是祖母綠，還有其他看起來亮晶晶的東西，常常把我的商品偷偷藏起來玩。」他也提到，女兒最討厭沒人理，所以總是會用水汪汪的眼神看著奴才求關注，想要討摸摸、拍屁股，非常撒嬌可愛。

▲▼髮型好蝦趴！皮衣酷爸冷臉寵溺　任貓趴肩「抱頭理毛」（圖／網友瘋哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲元元和同胎哥哥「阿豹」。

▲▼髮型好蝦趴！皮衣酷爸冷臉寵溺　任貓趴肩「抱頭理毛」（圖／網友瘋哥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿豹與元元最愛的亮晶晶「玩具」。

瘋哥將元元「塞奶」理毛的影片分享至臉書社團《愛貓聯盟》後引起熱烈迴響，許多人都被他冷臉寵愛的反差萌給圈粉了，紛紛留言，「太搞笑了～演技派的！」、「怎麼覺得爸爸莫名奇妙地帥呀！」、「髮型好蝦趴！」、「逼逼逼！爸爸太搶戲」、「哪裡買的貓草洗髮精？」、「牠是把頭髮當貓草在啃嗎？」其中有名網友開玩笑「皮衣應該都毀了～」爸爸也幽默回應，「皮衣很多件，但這種『皮帽』只有一頂。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 米克斯虎斑貓愛貓聯盟

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