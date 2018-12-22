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給浪浪一個聖誕禮物！　10隻超萌汪星人在東森寵物雲新莊店等待新家

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▲給浪浪一個聖誕禮物！　10隻超萌汪星人在東森寵物雲新莊店等待新家。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▲一個家，是浪浪最美好的聖誕禮物！（圖／東森寵物雲新莊店提供，下同。）

記者謝侑霖／採訪報導

給浪浪一個最溫暖的聖誕禮物！東森寵物雲為推廣「領養代替購買」的觀念，12月22、23日在新莊店2樓舉辦「流浪動物愛心送養會」，現場有中華動物福祉國際交流協會帶來的約10隻狗狗（幼犬熟齡犬都有）等待屬於自己的家，歡迎有興趣的朋友利用周末假期前往東森寵物雲新莊店，送給有緣的毛小孩一個幸福的家！

新莊店店長阿旭接受《ETtoday新聞雲》採訪時介紹，從今天起的每周六日都會舉辦送養活動，合作的中華動物福祉國際交流協會不僅帶狗狗過來，還會幫牠們整理打扮，穿上可愛的衣服跟大家見面，到了晚間活動結束後也會接回照顧，隔天再帶過來，不會讓牠們孤單地留在店裡。

▼民眾開心跟毛小孩互動。

▲給浪浪一個聖誕禮物！　10隻超萌汪星人在東森寵物雲新莊店等待新家。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

想要領養貓咪的朋友也歡迎！雖然六日的送養活動是專門為狗狗服務，不過東森寵物雲新莊店也與新北市政府八里動物之家合作，在店內櫥窗常態性會飼養待領養的貓咪，讓大家隨時都有機會和牠們見面喔！

▼「可以給我一個家嗎？」

▲貓咪/認養/領養。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▲貓咪/認養/領養。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

本身就領養多隻貓狗的阿旭也說，其實現在台灣領養的風氣已經有起來，越來越多人有這樣的觀念，但對於寵物的照顧其實還不夠全面，現在毛小孩的平均年齡越來越高，老了總是會生病，牠們就像家人一樣，需要醫療，但有些飼主無力負擔費用，或是從來沒想過這樣的狀況，其實就是因為不知道「營養」的觀念，除了飼料之外，還要幫毛小孩準備營養保健食品，爸爸媽媽好好照顧，才能讓牠們擁有健康的生活。

▼新莊店店長阿旭和愛犬點迪。（圖／記者王語薇攝）

▲東森寵物雲商店。（圖／記者王語薇攝）

▼東森寵物雲新莊店。（圖／ETtoday）

▲ETtoday東森寵物雲商店。（圖／ETtoday）

【中華動物福祉國際交流協會 流浪動物愛心送養會】活動資訊

活動日期：107年12月22、23日（六、日）上午11點至下午4點
活動地點：東森寵物雲新莊店2F（新北市新莊區中正路2號）
合辦單位：東森寵物雲、中華動物國際交流協會、中華民國保護動物協會、　台灣懷生相信動物協會
注意事項：
1.須年滿20歲
2.需填寫認養問券
3.需填寫認養切結書
4.請攜帶身分證件
5.實際領養動物以現場為準

關鍵字： 汪星人東森寵物雲新莊認養中華動物福祉國際交流協會

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