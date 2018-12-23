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影／戲精上身！法鬥「匍匐前進」30秒　網笑：小憨面還好嗎

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這樣匍匐前進，小憨面不會磨破皮嘛！（影／網友Chen Kai授權提供，下同）

 實習記者劉芊妤／採訪報導

「汪在江湖混，不會點演技怎麼行！」法鬥「憨面」和爸爸Chen Kai出門散步，沒想到走到一半，牠開始戲精上身，像軍人一樣趴在地板上匍匐前進，有時又抬頭倒推嚕，時間長達30秒，搞笑的動作被分享到臉書社團「法鬥王國」，令不少網友笑翻歪樓。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥憨面。（圖／網友Chen Kai授權提供）

▲渾身戲精細胞啊！

假鬼假怪的憨面原本好好散步，但不曉得哪根經不對，下一秒開始在柏油路上學軍人「匍匐前進」，動作還十分標準，彷彿自己有當過兵一樣，渾身充滿戲精細胞的牠還瞇著眼睛把頭轉來轉去，一副很享受的感覺，順便表演倒退嚕的技術，最後使出「翻滾」必殺技，讓自己跟柏油路融為一體。Chen Kai提到，「憨面本身皮膚不好會癢，所以習慣在路上嚕來嚕去，長時間下來可能也練就功夫，所以都沒有破皮受傷過。」

▲法鬥憨面。（圖／網友Chen Kai授權提供）

憨面意外適合這造型XD。

憨面的個性像里長伯一樣，走到哪都要跟別人打招呼，附近店家都認識牠有時還會請吃肉乾，不過在外生龍活虎在家卻十分懶惰，吃飯還要爸爸把食物送到嘴邊才肯吃，唯獨聽到要出去玩，才會「精神飽滿，健步如飛」坐在門口等，Chen Kai笑說，「在外一條龍，在家一條蟲就是指你。」

▲法鬥憨面。（圖／網友Chen Kai授權提供）

汪：看我把你咬爛！

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

許多網友被這可愛的畫面給逗樂，紛紛留言表示，「奥斯卡欠他一座小金狗」、「應該要停一台車比較明顯」、「鐵杵磨成繡花針！」、「特種部隊有畢業，天堂路練的不錯」、「向路人討吃」、「可以去菜市場夜市賺肉肉錢了！」、「戲精學院畢業的」、「牠忘記帶碗在旁邊了哈哈」、「演技派」、「GG沒破皮嗎哈哈」。

▲法鬥憨面。（圖／網友Chen Kai授權提供）

看到本汪楚楚可憐的眼神，還不快帶我出去！

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關鍵字： 法鬥戲精軍人倒退嚕匍匐前進

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