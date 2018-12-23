才咬2口！　「貓牌監視器」竄出嚴肅怒盯：減肥還吃？

▲偷吃吐司被「貓牌監視器」抓包。（圖／網友‎Olivia Chen授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

偷吃被抓包了！台北市飼主‎Olivia Chen這天在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出一張照片，只見她才咬2口香噴噴的吐司，桌子下方竟冒出一顆「貓頭監視器」，原來是美國短毛貓「大順」，喵嚴肅的眼神就像是抓到奴才做壞事一樣，逗趣的畫面笑翻不少網友。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

‎飼主在貼文中逗趣地註解，「說好的要減肥被抓包了...」，她受訪時表示，當時才剛咬2口海苔粉吐司，就看見大順突然頭倒下來，躺在桌子下一直盯著人看，嚴肅的眼神就像做壞事被抓到一樣！‎Olivia Chen也提到，平時大順就很喜歡在倒在地上，會突然出現在餐桌下，或者是倒在門口等人經過偷襲咬腳，所以走路時都要特別注意閃開喵。

▲半路上常能見到倒地的大順。

大順其實是一隻非常撒嬌、黏人的喵皇，冬天晚上準備就寢時，都會跑到床上拍拍奴才的臉，示意要人打開棉被讓牠能夠鑽進去休息。除此之外牠也是一位喜愛甜食的美少年，遇到甜品就會激動地想聞甚至偷舔，特別喜歡蛋糕，但是媽咪也提到，都只讓牠沾一點點，避免身體健康出問題。





▲大順喜歡盯著電腦，再亂按把資料刪掉。

▲大順有一個弟弟「小寶」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

照片一貼出後，立刻引來不少網友按讚，也有人笑翻留言，「差點以為貓奴偷吃貓草配吐司」、「喵：我有個毛病，就是吃完罐罐後什麼事都可以忘記！」、「喵：再吃啊～我就看你什麼時候開始減」、「在幹什麼！不要以為我沒在看喔」、「牠在修車嗎XD」、「鏟屎的膽子好大，敢拿我的貓草配吐司」、「好厭世的抓包臉」。

▼更多精彩影音