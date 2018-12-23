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超密集烏鴉圍繞「神秘球體」狂盤旋　網驚：外星人的傳送門？

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▲▼烏鴉,鳥。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲烏鴉突然大量盤旋。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國洛杉磯上空日前出現驚人的一幕，幾十隻烏鴉圍繞著一個神祕物體盤旋嘶鳴，有網友把這詭異的一幕拍下來分享至網路，引起熱烈討論，許多人紛紛開玩笑的猜測，「難道是外星人入侵地球了嗎？」

據dailystar報導，從公開的影片中可以看到，天空起初只有幾隻烏鴉圍繞著這個神秘的物體盤旋，過沒多久，郊區的烏鴉也都蜂擁而至，一邊發出「啊啊啊」的聲音，幾乎整片天空都被黑壓壓的雨色給蓋滿，場面十分壯觀。

這段影片剛開始並未得到太多關注，直到一位名叫布萊克的資深陰謀論家把影片進行分析，認為烏鴉之所以會有這些奇怪舉動，就是被中間的神祕飛行物的磁場所干擾。

這個說法剛開始被大家取笑為無稽之談，有網友反駁，「這個物體搞不好只是氣球？烏鴉們因為沒看過，所以好奇圍著它打轉罷了。」網友們眾說紛紜，還是無法解釋為何烏鴉要對這個物體有如此強烈的反應。

有人分析得出中間的神秘飛行物長度大概在4.5到7.5公尺之間，形狀與之前被人懷疑是UFO相當雷同，「這個不明物體漂浮在半空中，那麼多烏鴉圍著的場面真的很令人難以置信！」、「奇怪的物體吸引或干擾了天空的烏鴉，難道是有發射什麼信號？」、「我猜這個物體是傳送門」

▲▼烏鴉,鳥。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲烏鴉。（圖／取自免費圖庫pixabay）

也有網友提出了異議，因為鳥類聚集這事在該地區也發生過，12月初在龍捲風襲擊城鎮之前，一群鳥類還聚集在一座教堂周圍嘶鳴，這次說不定也是自然災害即將來臨，「通常在一些大災害來臨前，動物都會展現出人類難以理解的行為。」

關鍵字： 烏鴉外星人洛杉磯北美要聞

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