影／忘情開嗑！日水族館特製「菜菜聖誕樹」　超萌水豚君1秒暴衝

記者王佩翊／編譯

日本水族館「橫濱八景島海島樂園」為了慶祝聖誕節的來臨，工作人員特地以全手工製作「高麗菜聖誕樹」送給園內可愛的水豚君和巴塔戈尼亞豚鼠，沒想到一拿出聖誕樹後，水豚和巴塔戈尼亞豚鼠馬上就衝上前去，把聖誕樹啃個精光，超萌的貪吃鬼們瞬間融化眾多網友的心。

▲水豚看見工作人員拿出高麗菜聖誕樹，馬上衝上前去享用。（圖／横浜・八景島シーパラダイス官方推特，下同）

橫濱八景島海島樂園22日在官方推特上傳了一段影片，原來是園方為了提前歡慶聖誕節，使用了新鮮高麗菜特製成一顆可食用聖誕樹，工作人員還特別將胡蘿蔔刻成愛心形狀，放在聖誕樹上裝飾。園方在推特上寫道，「工作人員特別製作了『高麗菜聖誕樹』送給水豚跟巴塔戈尼亞豚鼠。直到聖誕節當天，每天都會擺上一棵高麗菜聖誕樹喔！請大家一定要跟重要的人一起好好度過聖誕節。」

只見影片中，工作人員一把聖誕樹放在地上，可愛的水豚君與巴塔戈尼亞豚鼠就馬上衝上前去「開嗑」，因為「身高不夠高」，貪吃的水豚君馬上就抬起前腳，撲向聖誕樹忘情的瘋狂進食。水豚君與巴塔戈尼亞豚鼠超萌的樣子也馬上吸引大批網友關注，直呼「實在太萌啦」。