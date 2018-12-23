東森寵物雲大直ATT概念館盛大開幕　民眾搶看毛孩洗澡秀

▲東森寵物雲大直ATT 概念館於今日盛大開幕！現場洗澡秀、剪毛秀，吸引大批民眾圍觀、搶拍，直呼好萌、好可愛（圖／ETtoday，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲概念館進駐中山區大型購物中心「ATT 4 Recharge」於今(23)日盛大開幕！現場洗澡秀、剪毛秀，吸引大批民眾圍觀、搶拍，直呼好萌、好可愛，也有許多愛狗人士帶著愛犬來做SPA。當天由超過26年寵物美容經驗Candy Liu劉淑蕙老師率領優秀的A級老師Nicole與佳佳，悉心照料毛小孩，並用熱忱提供最有溫度的服務，期盼每隻毛孩來到這就像回到另一個家。

台灣第一位以講師身分，受邀遠赴歐洲講習寵物美容的Candy老師，教學足跡跨遍中國大陸與西門牙，滿身「熱血教學魂」的Candy對毛小孩非常有一套，把牠們當作真真實實的小朋友，用200%的用心跟牠們相處與互動。Candy老師回憶道，「有次有個學生被狗咬傷，一邊流著鮮血，一邊流著眼淚，哭哭啼啼的說『我對你這麼好，為什麼要咬我？』，我當下覺得很感動，她沒有先關心自己的傷口，反而是一直問狗狗怎麼了，是不是哪裡不開心。」

Candy老師說，「有些毛孩可能是第一次出門，很害怕離開媽媽身邊，或過去曾有不好的經驗與記憶，這些都會造成緊張發抖。所以我們要先讓牠們信任我們，讓牠喜歡這裡、知道我們很友善。若被攻擊了，那一定是牠很緊張、很害怕，那我們要如何讓牠放鬆跟降低警戒，這是我們在技術之前該做的事情。」

「我們會先請爸爸媽媽放下來，並蹲低身體或跪在地板，慢慢地叫牠名字，慢慢地靠近牠。『我也不急著一定要抱她，要先取得信任』。」Candy老師笑說，第一次的見面感受非常重要，這步做對了，接下來的美容與洗澡就會輕鬆許多！

做寵物美容師一定常常遭遇到攻擊，但是Candy老師的雙手卻是白白乾淨，竟然沒有什麼傷痕！她提到，很多傷害都是人為因素，但是多一點用心和小心，這些都可以避免。「有一次學生問我『老師～你手上都沒有傷欸』，我也才發現到！哈哈！所以用心真的很重要，你願意花多少的心思取得信任，牠們就願意回饋你多少。」

每天接觸這麼多不同的毛小孩，Candy老師最怕遇上這種事！Candy老師說，「服務這麼多年以來，最害怕客人突然來店裡說『寶貝走了』，告訴我們狗狗已經去當天使了，這些孩子可能從出生到年老都在這邊美容，這些難過真的常常在發生。有時候接到比較年老的孩子，我們都會很擔心，會跟牠說『你要好好的喔』，儘管身體很健康、沒生病，但可能哪天睡夢中就突然走掉。我們真的蠻用心照顧每一分鐘，即使不是我們自己的，每一隻狗狗都有牠可愛的地方，在我們心中都有一定的位置。」

Candy老師的用心服務真有感動到好多隻狗狗。「我們之前固定接送一隻狗狗美容，每周四10點會去家裡接牠洗澡。我們聽客人說，那隻狗狗到了早上十點鐘，會自動坐在門口等，平常聽到電話聲不會叫，但十點聽到我們打來了，就會一直叫一直叫，好像再催媽媽『快點來接電話啦』！或是有一些狗狗出來散步，自動往我們店裡跑，這些事情都讓我們覺得好可愛、好開心喔！」

東森寵物雲概念館位於ATT大直店的三樓，整間店「全面透明化」，讓大家看得一清二楚，爸爸媽媽可以去逛街、去隔壁自然美做SPA，享受完再回來接漂亮的毛小孩。Candy老師也特別提到，店裡除了洗澡與造型設計，毛孩還可接受精油按摩、SPA舒壓、皮毛健康管理，有認真與專業的技術服務，細心呵護您家寶貝的皮毛健康。

ETtoday東森新聞雲成立7年來，擁有海內外破1500萬名粉絲，已成為全台最具影響力的新聞網站，2018年決定從線上走入線下，經營寵物實體店面「ETtoday東森寵物雲」，提供寵物與水族、寵物用品超市、犬貓美容SPA和狗狗包月接送等多項服務。

▲東森寵物雲ATT概念館店內環境。（圖／網友candy提供）



【東森寵物雲ATT概念館】

電話：(02)7701-7880

地址：台北市中山區敬業三路123號ATT大直店3F

門市營業時間：週一至週日11:00-22:00

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