單手撥三層肉！企鵝貓洗肚子「哀怨低頭」　媽笑：一定幫你擦

▲企鵝貓高舉腳，單手撥肥肉要洗肚肚。（圖／網友Becky Jiang提供，下同）

寵物小組／採訪報導

最遙遠的距離，是肚子在我眼前，我卻永遠舔不到！桃園龍潭一隻賓士貓「點點」擁有肥美身材，遠遠看就像一隻胖企鵝，這天牠坐在地上舔毛，小手狂撥三層肉，幾乎要把身體「對折」，洗了半天，白色區塊的肚肚還是舔不到，努力的身影讓飼主忍不住當場笑翻，「媽媽答應一定幫你用擦的！」

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▲▼點點剛收編的時候瘦巴巴，現在逐漸球狀發展。



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飼主Becky Jiang表示，點點原本是公司附近餵養的浪貓，平常叫得來，個性很好動很活潑，但更愛吃。後來公司搬離原本地址，怕牠沒人可餵食就決定撈回公司，自從有了固定放飯官，點點的身材逐漸往橫向發展，2年的時間就像吹氣球一樣，腫成肉嘟嘟的企鵝，舔毛也開始遇到瓶頸，肚腩底部的白色區塊老是搆不著，都要人工擦乾淨，「所以每次看到牠洗肚肚時，我會在旁邊幫牠加油XD」

▲▼點點和其他毛家人比起來，體型特別飽滿。



影片分享到「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，許多網友紛紛留言笑說，「賓士貓才是有肥胖基因的！」、「只是舌頭不夠長哈哈哈哈」、「快點幫牠擦」、「聲音好塞乃喔」、「麼這麼可愛，還知道要往上提肚子」、「哈哈腳腳要抽筋了」、「身為人類裡的胖子...我懂這種～發誓明天一定要減肥的痛」、「人家舔不到啦」。

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