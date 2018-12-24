呆萌團團吃水煮蛋「學10天」　嚐一口覺得怪寧願啃竹葉

▲團團大嚼竹葉。（圖／記者湯興漢攝）



記者李依融／採訪報導

許多人喜歡吃香噴噴的水煮蛋，但是對大熊貓團團來說，這個「怪東西」怎麼能吃？保育員整整試了10天才讓團團願意吃水煮蛋，「牠就是比較固執，吃的東西都很謹慎。」

由於公熊貓蛋白質需求較高，有時團團「下班」回到後場，就有「水煮蛋」當晚餐，現在的牠已經能自己拿著吃下肚，但是在此之前保育員可是經過「10天革命」。資深保育員陳屹彪表示，團團個性比較固執，對吃的東西很謹慎，加上「呆萌屬性」，新東西總是吃了一口才覺得「怪怪的」，接著不願意再吃，「蛋一開始我們是一點一點撥給牠，一直到第10天牠才比較能接受，現在就能自己咬一咬吃進去了。」

▲團團：我比較喜歡「老朋友」嘛～（圖／記者湯興漢攝）



除了蛋，一開始要給熊貓吃「葡萄」，保育員也是切半後藏在窩窩頭裡面，讓團團先適應味道，過了好一陣子才成功。陳屹彪說，圓圓就比較阿撒力，「吃一口覺得還行，之後就都會買單。」

▲紅蘿蔔也很不錯！（圖／記者湯興漢攝）



根據陳屹彪觀察，團團和圓圓吃相也不同，吃竹葉時圓圓會挑著吃，動作十分優雅，而圓仔也學著媽媽吃相比較類似，而團團就很豪邁，「牠會一口用刷的，有點像我們人吃玉米，一次刷一排這樣。」他也提到，團團不容易接受新食物，寧可只啃竹葉、竹桿、竹筍這些「老朋友」。

▲圓圓對新食物的接受度比較阿撒力。（圖／台北市立動物園提供）



為了讓熊貓營養均衡，保育員可是費盡心思，食用的竹子來自嚴格挑選的竹林，附近不能有茶園、果園以免農藥飄散，土壤也經過重金屬檢測，另外還會在窩窩頭裡塞人吃的「善存」，補充需要的營養素，成年熊貓用一般的善存，圓仔小時候則吃兒童善存，陳屹彪笑說，「那過幾年就會不會改用銀寶善存呢？」在在顯示根據不同時期、不同年齡，動物園都要規劃出最合適的食譜，細心把關每隻動物的健康。

▼大陸熊貓保護區窩窩頭製作過程。（圖／記者魏有德攝）

