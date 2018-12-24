ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

呆萌團團吃水煮蛋「學10天」　嚐一口覺得怪寧願啃竹葉

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲團團大嚼竹葉。（圖／記者湯興漢攝）

記者李依融／採訪報導

許多人喜歡吃香噴噴的水煮蛋，但是對大熊貓團團來說，這個「怪東西」怎麼能吃？保育員整整試了10天才讓團團願意吃水煮蛋，「牠就是比較固執，吃的東西都很謹慎。」

由於公熊貓蛋白質需求較高，有時團團「下班」回到後場，就有「水煮蛋」當晚餐，現在的牠已經能自己拿著吃下肚，但是在此之前保育員可是經過「10天革命」。資深保育員陳屹彪表示，團團個性比較固執，對吃的東西很謹慎，加上「呆萌屬性」，新東西總是吃了一口才覺得「怪怪的」，接著不願意再吃，「蛋一開始我們是一點一點撥給牠，一直到第10天牠才比較能接受，現在就能自己咬一咬吃進去了。」

▲▼台北市立動物園大貓熊團團 。（圖／記者湯興漢攝）

▲團團：我比較喜歡「老朋友」嘛～（圖／記者湯興漢攝）

除了蛋，一開始要給熊貓吃「葡萄」，保育員也是切半後藏在窩窩頭裡面，讓團團先適應味道，過了好一陣子才成功。陳屹彪說，圓圓就比較阿撒力，「吃一口覺得還行，之後就都會買單。」

▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

▲紅蘿蔔也很不錯！（圖／記者湯興漢攝）

根據陳屹彪觀察，團團和圓圓吃相也不同，吃竹葉時圓圓會挑著吃，動作十分優雅，而圓仔也學著媽媽吃相比較類似，而團團就很豪邁，「牠會一口用刷的，有點像我們人吃玉米，一次刷一排這樣。」他也提到，團團不容易接受新食物，寧可只啃竹葉、竹桿、竹筍這些「老朋友」。

圓圓啃竹桿。（圖／台北市立動物園提供）

▲圓圓對新食物的接受度比較阿撒力。（圖／台北市立動物園提供）

為了讓熊貓營養均衡，保育員可是費盡心思，食用的竹子來自嚴格挑選的竹林，附近不能有茶園、果園以免農藥飄散，土壤也經過重金屬檢測，另外還會在窩窩頭裡塞人吃的「善存」，補充需要的營養素，成年熊貓用一般的善存，圓仔小時候則吃兒童善存，陳屹彪笑說，「那過幾年就會不會改用銀寶善存呢？」在在顯示根據不同時期、不同年齡，動物園都要規劃出最合適的食譜，細心把關每隻動物的健康。

▼大陸熊貓保護區窩窩頭製作過程。（圖／記者魏有德攝）

▲製作貓熊窩窩頭要不斷的揉捏，讓成品紮實有嚼勁 。（圖／記者魏有德攝）

關鍵字： 團團圓圓來台10周年熊貓團團熊貓圓圓陳屹彪

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力..

阿嬤養的巨大基！比黃金還大隻　走路狂晃巨臀療癒程度..

「我女兒能摸服務犬嗎」　媽被拒絕後暴怒…狗狗工作中..

一籠12隻奶貓棄雪地…全身濕透狂抖　瀕死邊緣奇蹟救..

攤販前拜託拜託！抹布狗「合掌跪坐」乞食　悲傷背影逼..

「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我..

明明很痛卻一路撒嬌！三腳狗遭捕獸夾斷腿2次　安靜坐..

浪汪被螺絲起子鑽頭穿眼、屁股點火　渾身傷痛仍對人類..

影／形象大崩壞！萌柴超浮誇睡相曝光　「極致白眼」嚇..

影／柴犬小弟嚴肅直視喵老大　奴才笑翻：最怕空氣突..

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：..

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：..

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別..

興奮汪看診「狂彈跳」1分鐘　媽受不了...網笑：牠..

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

紅貴賓想睡覺等半天沒人開 臭臉舉手「怒敲」：我要睡..

4道刀傷長15cm深見血肉！　背有BB彈孔...大..

柴柴壞掉惹！碰到水就變石像　洗澡「被按暫停鍵」任人..

小主人撫摸柴犬臉頰哄睡覺　輕聲哼搖籃曲網讚：好幸福

奴才爸遭主子「賞巴掌」伺候　興奮求換邊打讓貓咪也傻..

呆萌團團吃水煮蛋「學10天」　嚐一口覺得怪寧願啃竹..

一籠12隻奶貓棄雪地…全身濕透狂抖　瀕死邊緣奇蹟救..

「我家養了一頭牛」真實版　老爸在農場傳這張照片：我..

喵皇邱臉趴上剛洗好的車…他PO哀怨照　網幸災：沒養..

超密集烏鴉圍繞「神秘球體」狂盤旋　網驚：外星人的傳..

醫生走開！胖橘貓頭塞「垃圾桶」全身抵抗　網笑翻狂讚

單手撥三層肉！企鵝貓洗肚子「哀怨低頭」　媽笑：一定..

世上唯一「白猩猩」重返印尼雨林　24小時都有保鑣守..

收容所絕望等死！老病狗聖誕節奇蹟被領養　到新家眼神..

狗狗貼心護主遭警「3m近距爆頭」　倒地後還搖尾努力..

台指期回神開高收復9600點失土　電子期喊衝、金融..

《神力女超人1984》殺青！　網友哀嚎「還要等1年..

最潮的迪士尼聯名衣　FILAＸ米奇全系列想一次打包

誰投樂天金鷹開幕戰？則本昂大、岸孝之無限期競爭

小三女裝咳想蹺課　醫生爸：張開嘴巴！一看「說11字..

少棒球員喊話進職棒對決　鈴木一朗宣布打到51歲

胡歌爆已婚！神秘老婆3版本　2年前泛淚認「她」：真..

子宮外孕兩次婆婆暖心幫洗衣　媳婦落淚：想生健康寶寶..

瘋電影／夜半鬼哭聲　鬼臉大量噴血的怨念姊復仇

咘咘、Mia「小貴婦穿搭」牽手逛街！　Bo妞「公主..

寵物動物熱門新聞

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

一籠12隻奶貓棄雪地　全身濕透..

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

明明很痛卻一路撒嬌！3腳狗斷腿

變態虐浪汪　螺絲起子鑽頭、屁股..

睡相曝光！萌柴極致白眼嚇壞網

柴犬嚴肅直視3喵老大　奴才笑翻

幼汪柵欄邊打招呼　牛群來討親親

大量烏鴉圍神秘球體盤旋　網驚：..

老病狗絕望等死　被領養眼神發亮

狗衝馬路追車　他怒：出事再來哭

讀者迴響

熱門新聞

狗護主遭近距爆頭　倒地後還搖尾

阿嬤養的巨大基！狂晃巨臀超療癒

能摸服務犬嗎　媽被拒絕後暴怒

一籠12隻奶貓棄雪地　全身濕透..

抹布狗合掌跪坐　店門口拜託乞食

老爸傳照片「養牠」帶回家當聖誕..

明明很痛卻一路撒嬌！3腳狗斷腿

變態虐浪汪　螺絲起子鑽頭、屁股..

睡相曝光！萌柴極致白眼嚇壞網

柴犬嚴肅直視3喵老大　奴才笑翻

幼汪柵欄邊打招呼　牛群來討親親

大量烏鴉圍神秘球體盤旋　網驚：..

老病狗絕望等死　被領養眼神發亮

狗衝馬路追車　他怒：出事再來哭

女抱「一大坨肉」睡　網細看嚇到

最新影片

更多

浪汪全身「蚵殼」一碰剝落流血...　徐文良接通報：有人拿棍要打牠

挑食柴突反常一放飯秒嗑光?!　爸「監看」找到原因：有小偷!

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

興奮汪看診「狂彈跳」1分鐘　媽受不了...網笑：牠嗑藥嗎？

戲精法鬥裝殘苦爬地30秒　網歪樓：鐵杵磨成繡花針啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面