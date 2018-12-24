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網紅喵「被綁架」冰島總動員！　主人靠IG「1天後重擁愛貓」

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▲巴克圖斯「來者不拒」。

國際中心／綜合報導

生活在冰島的貓巴克圖斯（Baktus）擁有7000多名粉絲，平常會幫主人顧店，是相當有人氣的貓咪。日前牠被陌生人綁架，主人著急透過社群網站張貼公告，不只全民總動員當助牠回家，連媒體也大幅報導，最後巴克圖斯只花一天就重回鏟屎官懷抱，結束被驚魂記。

根據《Iceland Review》報導，巴克圖斯的主人在雷克雅維克市中心開服飾店，白天會陪著上班，晚上就單獨睡在店裡。巴克圖斯相當親人，會給顧客摸摸抱抱並拍照，還會在附近「逛街」，深受居民喜愛，instagram上每張照片平均都有200個讚數，粉絲數超過7500人，人氣相當高。

▲主人張貼尋貓啟事。

只是沒想到有一天，巴克圖斯竟然不見了！牠的主人心急的在社群網站上發布尋貓啟示，民眾得知後熱情幫找、新聞也大幅報導，簡直能說是一隻貓失蹤「冰島總動員」，接著有目擊者告訴主人，牠似乎被一名陌生男子塞進車裡帶走，地點距離服飾店大約有20分鐘車程，主人尋求附近居民幫忙、承諾會給獎勵。

有趣的是，雖然不曉得巴克圖斯如何脫離綁架犯的掌握，不過牠恢復自由身後獨自在下車處附近徘徊，最後也是在周圍被發現，並於是發過後將近一天的時間開心重回鏟屎官的懷抱，主人隨後也告訴大家這個好消息，感謝所有轉載消息並給予幫助的網友。

▲鏟屎官和愛貓。

關鍵字： 冰島Baktus貓咪綁架

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