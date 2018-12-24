飼主必備！「紙箱＝籠子+置物架」　他曝毛孩爽照：超環保

▲紙箱一物兩用，CP值頗高。（圖／翻攝自爆怨公社）

生活中心／綜合報導

無論金窩銀窩，只要毛孩喜歡的就是好窩！一名網友透露，把紙箱稍微改造成紙狗窩，兒子睡的非常開心，沒想到卻被朋友酸，「買個籠子吧，省成這樣」，讓他相當不滿「牠在睡還是你在睡」。PO文曝光引發網友共鳴，「買籠子才不睡咧」、「我家養貓，買寵物墊不睡，超愛紙箱」、「籠子最浪費錢啦」。

這名網友在臉書社團《爆怨公社》表示，朋友來家裡作客，看到他讓狗睡紙箱後說「買個籠子吧」，語氣頗酸，於是他聽完就回，「環保紙箱一物兩用放床旁邊還能當飲料架，懂啥小」、「扣屎扣最高」、「狗兒表示根本帝寶」。

▲原PO大讚賣場好物「紙箱」。（圖／翻攝自爆怨公社）

從原PO曝光照片可見，紙箱內部舖著墊子，毛孩在裡面睡的超爽，紙箱上方則放了飲料、馬克杯和行動電源等，一物兩用又環保，CP值超高。

網友看完後超有同感，「籠子狗貓還不愛睡，偏偏箱子超愛」、「紙箱才是他們的帝寶，你朋友八成沒養過寵物」、「我們家的也是超愛紙箱，已經破破爛爛的要丟他還會生氣」、「我家的也是睡好睡滿」，但也有網友提醒，「紙箱蟑螂很愛住，多注意囉」、「小心馬克杯掉下來砸到狗狗的頭」、「上面不要放置容易碎的東西感覺危險」。

▲貓狗都愛紙箱。（圖／翻攝自爆怨公社）