樓梯好可怕！小金金互推「妳先下去～」　閨蜜1秒大翻臉

▲2隻金金因為不敢下樓梯，而互相吵架。（圖／翻攝自Instagram用戶「goldie.swag」）



寵物小組／綜合報導

有人說閨蜜的感情就像薄紙一樣，你認同嗎？國外有2隻超可愛的金幼幼，這天要被馬麻訓練下樓梯時，居然為此吵架，甚至大打出手，原本好姐妹的情誼也在一瞬間灰飛煙滅了，逗趣又可愛的影片正在IG上瘋傳，不到3天就突破6萬多次的觀看次數！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「goldie.swag」的飼主經常分享愛犬的生活日常，無論是可愛的照片或是逗趣的影片，總是能療癒萬名粉絲的內心。日前，馬麻分享一段影片，畫面中薩西（Sassy）和好朋友一同靠近樓梯，卻因為害怕而遲遲不敢踏出第一步，結果牠居然用腳推閨蜜向前，想讓對方先下樓。

在 Instagram 查看這則貼文 Lana The Golden Retriever（@goldie.swag）分享的貼文 於 PST 2018 年 11月 月 17 日 下午 4:51 張貼

▲2隻阿金在下樓梯前感情很好，就連睡覺也一起睡。（圖／取自Instagram用戶「goldie.swag」）

沒想到好友也不願意踏出第一步，而且有點生氣對方怎麼能推自己下去，氣噗噗的張大嘴想咬薩西；不過，2汪各自的計謀都沒有成功，反而達成共識，那是就離開現場！最後金金們緩緩地走離樓梯口，接著越走越遠，但是在遠方依然看得到2汪似乎還在吵架。

這段可愛的影片很快就被網友們轉貼到各個寵物社團，許多人看完都紛紛笑說，「哈哈哈好可愛」、「女生嘛～該有的心機是一定要有的XDD」、「好漂亮的阿金，主人一定顧得很好」、「這是吵架了嗎哈哈」、「小時候我跟姐姐也會這樣耶」、「有個伴真好，都不會無聊，只是就會互相吵架～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Lana The Golden Retriever（@goldie.swag）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 22 日 下午 6:39 張貼

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