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貓顧客站玻璃櫃前喵喵叫　暖老闆拿各種肉肉任牠挑

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▲貓顧客站玻璃櫃前喵喵叫　暖老闆拿各種肉肉給牠挑。（圖／翻攝自Instagram／ikramkorkmazer）

▲老闆面帶笑容拿出各種肉品給貓顧客挑選。（圖／翻攝自Instagram／ikramkorkmazer）

寵物小組／綜合報導

你可能聽過「土耳其是貓咪的國度」這句話，這段影片便是最佳證明！土耳其有間賣牛肉的商店，時常有隻可愛的貓顧客光顧，喵喵叫著「點餐」。暖心的老闆看到貓咪上門，也總是開心的跟牠聊天說話，有時拿出各種肉肉給牠挑選，有時則拿出早已準備好的肉肉招待，可愛的互動畫面在網上瘋傳。

老闆常常在Instagram帳號「ikramkorkmazer」上分享這隻喵顧客的光臨，最近一段影片中，可以看到白底虎斑貓一邊直立起來搭在冰櫃玻璃前，一邊心急地喵喵叫著，似乎想趕快享用美食；老闆見狀，便快步到一旁的冰箱拿出一塊肉肉，放到沾板上切成條狀，速速「上餐」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

可愛的是，老闆切肉時，一邊和貓咪講話，每講一句，貓咪也會喵一聲回應，似乎真的聽得懂呢！最後老闆將肉條越過冰櫃拿給貓顧客，見牠急忙跳起來把肉肉撈到嘴邊，不禁慈祥地呵呵笑出聲，看得出來真的是非常喜歡貓咪（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

事實上，這位毛毛饕客已經固定光顧肉品店一段時間了。先前一段影片中，貓咪也是這樣用前腳搭在冰櫃玻璃前喵喵叫，老闆則是笑容滿面地拿起各式肉品讓牠挑選，就像是真正的顧客一般。可愛的畫面也吸引許多當地媒體報導，網友們紛紛留言「老闆好有愛」、「貓咪很會選喔！」

關鍵字： 老闆土耳其

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