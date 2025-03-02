外星生物？漁夫捕獲「濕滑圓腦」怪魚...一查竟是波妞親戚

▲俄羅斯一名漁夫近來捕獲到一種深海怪魚 。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

宮崎駿導演、編劇，吉卜力工作室製作的長篇動畫電影《崖上的波妞》（崖の上のポニョ）難道真實上演？在俄羅斯有一名漁夫捕獲深海怪魚，其外貌有著巨大圓球狀身體，看起來宛如大腦般，再搭配細小眼睛和張開的嘴巴，神似外星生物，不過據了解，這可能就是波妞的原型，太平洋真圓鰭魚（Eumicrotremus pacificus）的近親、白令海圓腹魚（Aptocyclusventricosus）。

從社群平台上的影片可見，來自俄羅斯的深海漁夫羅曼(Roman Fedortsov) 秀出捕獲的生物，外型呈現深色，圓狀的身體上可看到許多皺褶，再搭配擠壓在一起的五官，很像外星人生物，難道這名漁夫真的捕到外星生物？

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，羅曼時常在Instagram上分享他漁獲中所發現的各種奇怪生物，獲得60多萬網友追蹤。近日他從太平洋北部打撈到這條詭異生物，影片曝光後獲得20多萬次點閱，並吸引網友討論，「看起來100%是外星人」、「老兄，你砍下外星人的頭嗎」，還有人覺得很像電玩中的魔王角色。

▲這條宛如外星生物的魚應該是白令海圓腹魚 。（圖／翻攝自 NOAA's Alaska Fisheries Science Center、IG）

對於網友的好奇，羅曼表示，這條宛如外星生物的魚應該是白令海圓腹魚（Aptocyclusventricosus，也被稱為Smooth lumpfish或Smooth lumpsucker），又被稱作布袋魚「GOKKO (ゴッコ)」，只分布在北太平洋海域，日本則是北海道才能捕獲，是十分特殊的魚類。

這款底棲型魚類，成年時魚身長約44公分，身體有一層厚厚膠質，腹部帶有吸盤，由於是深海魚，平常並不容易見到，只有每年2月上旬會回到沿岸產卵，此時也是白令海圓腹魚捕獲量最高的時候。這款於在北海道地區常見的方式是料理成湯，將內臟取出後先川燙去除表面黏液，此外，母魚還能取得魚卵作為珍貴食材，至於這條被捕撈到的魚為何有奇怪的外型，羅曼認為，有可能是因為突然被拉出深海，浮出水面的壓力導致身體膨脹變形。

延伸閱讀

▸ 買滷肉飯「加點2份小菜」！男友媽氣炸 怒噴她拜金女逼分手：以後更難養

▸ 男友突猝逝…她想生下遺腹子遭強烈反對 男方爸媽嗆：再找一家嫁了吧

▸ 原始連結