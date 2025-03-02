ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

外星生物？漁夫捕獲「濕滑圓腦」怪魚...一查竟是波妞親戚

俄羅斯一名漁夫近來捕獲到一種深海怪魚 。（圖／翻攝自IG）

▲俄羅斯一名漁夫近來捕獲到一種深海怪魚 。（圖／翻攝自IG）

圖文／CTWANT

宮崎駿導演、編劇，吉卜力工作室製作的長篇動畫電影《崖上的波妞》（崖の上のポニョ）難道真實上演？在俄羅斯有一名漁夫捕獲深海怪魚，其外貌有著巨大圓球狀身體，看起來宛如大腦般，再搭配細小眼睛和張開的嘴巴，神似外星生物，不過據了解，這可能就是波妞的原型，太平洋真圓鰭魚（Eumicrotremus pacificus）的近親、白令海圓腹魚（Aptocyclusventricosus）。

從社群平台上的影片可見，來自俄羅斯的深海漁夫羅曼(Roman Fedortsov) 秀出捕獲的生物，外型呈現深色，圓狀的身體上可看到許多皺褶，再搭配擠壓在一起的五官，很像外星人生物，難道這名漁夫真的捕到外星生物？

[廣告]請繼續往下閱讀...

據了解，羅曼時常在Instagram上分享他漁獲中所發現的各種奇怪生物，獲得60多萬網友追蹤。近日他從太平洋北部打撈到這條詭異生物，影片曝光後獲得20多萬次點閱，並吸引網友討論，「看起來100%是外星人」、「老兄，你砍下外星人的頭嗎」，還有人覺得很像電玩中的魔王角色。

這條宛如外星生物的生物應該是白令海圓腹魚 。（圖／翻攝自 NOAA's Alaska Fisheries Science Center　、 <p><strong>▲這條宛如外星生物的生物應該是白令海圓腹魚 。（圖／翻攝自 NOAA's Alaska Fisheries Science Center、IG）</strong></p> <p>對於網友的好奇，羅曼表示，這條宛如外星生物的生物應該是白令海圓腹魚（Aptocyclusventricosus，也被稱為Smooth lumpfish或Smooth lumpsucker），又被稱作布袋魚「GOKKO (ゴッコ)」，只分布在北太平洋海域，日本則是北海道才能捕獲，是十分特殊的魚類。</p> <p>這款底棲型魚類，成年時魚身長約44公分，身體有一層厚厚膠質，腹部帶有吸盤，由於是深海魚，平常並不容易見到，只有每年2月上旬會回到沿岸產卵，此時也是白令海圓腹魚捕獲量最高的時候。這款於在北海道地區常見的方式是料理成湯，將內臟取出後先川燙去除表面黏液，此外，母魚還能取得魚卵作為珍貴食材，至於這條被捕撈到的魚為何有奇怪的外型，羅曼認為，有可能是因為突然被拉出深海，浮出水面的壓力導致身體膨脹變形。</p> <p><img src=

▲這條宛如外星生物的魚應該是白令海圓腹魚 。（圖／翻攝自 NOAA's Alaska Fisheries Science Center、IG）

對於網友的好奇，羅曼表示，這條宛如外星生物的魚應該是白令海圓腹魚（Aptocyclusventricosus，也被稱為Smooth lumpfish或Smooth lumpsucker），又被稱作布袋魚「GOKKO (ゴッコ)」，只分布在北太平洋海域，日本則是北海道才能捕獲，是十分特殊的魚類。

這款底棲型魚類，成年時魚身長約44公分，身體有一層厚厚膠質，腹部帶有吸盤，由於是深海魚，平常並不容易見到，只有每年2月上旬會回到沿岸產卵，此時也是白令海圓腹魚捕獲量最高的時候。這款於在北海道地區常見的方式是料理成湯，將內臟取出後先川燙去除表面黏液，此外，母魚還能取得魚卵作為珍貴食材，至於這條被捕撈到的魚為何有奇怪的外型，羅曼認為，有可能是因為突然被拉出深海，浮出水面的壓力導致身體膨脹變形。

延伸閱讀
買滷肉飯「加點2份小菜」！男友媽氣炸　怒噴她拜金女逼分手：以後更難養
男友突猝逝…她想生下遺腹子遭強烈反對　男方爸媽嗆：再找一家嫁了吧
原始連結

關鍵字： 周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【當你親爸撞臉黃仁勳】下車瞬間差點以為本人XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

他屏東山區露營驚見「超粗鎖鏈蛇」火爐邊取暖　網：踩到就芭比Ｑ了

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　與屋主「大眼瞪小眼」留下羽毛

每隻都想養！女手機發現「被狗狗選中瞬間」　驚喜：就是牠了

「藍灣牧羊犬」狼的外型＋牧羊犬的聰慧　飼主曝：個性像哈士奇

孤單歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「請幫幫我」溫暖結局曝

板橋「7貓遺體」散馬路涉案男子被捕　家中10多貓惡劣環境曝

白柴剪指甲躺沙發超慵懶　討厭陌生人卻讓獸醫、美容師摸摸

10年來最大群！基隆驚見200隻海豚跳躍　海釣變賞鯨釣客嗨翻

巴丹鸚鵡吃飯被小鳥「偷啃雞爪」　秒變臉扔菜回頭怒瞪

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

外星生物？漁夫捕獲「濕滑圓腦」怪魚...一查竟是波妞親戚

他屏東山區露營驚見「超粗鎖鏈蛇」火爐邊取暖　網：踩到就芭比Ｑ了

白柴剪指甲躺沙發超慵懶　討厭陌生人卻讓獸醫、美容師摸摸

10年來最大群！基隆驚見200隻海豚跳躍　海釣變賞鯨釣客嗨翻

板橋「7貓遺體」散馬路涉案男子被捕　家中10多貓惡劣環境曝

臘腸妹學「裝死」換零食　哥聽指令秒翻肚：我也要吃！

破解莫札特長相之謎！科學家重建頭骨　真實容貌首度曝光

高雄透天厝藏職業賭場！警凌晨突襲爬梯抄了　逮37賭客+1通緝犯

英國首相「熱情擁抱」澤倫斯基！　但私下給他1警告

澤倫斯基赴白宮「沒穿西裝」遭記者質疑　網友：怎不問馬斯克

尪約初戀泡湯採草莓！被抓急喊「是大眾池」　人妻忍5年崩潰：賤男

出道初期演方大同〈小小蟲〉MV　林辰唏「14年後奪金鐘」發文悼念

設局激怒澤倫斯基？白宮國安顧問稱烏「犯3大錯」：讓川普感到沮喪

三野文太離世隔天「家中遭竊」！住家是19億鎌倉豪宅…財產擁50億

KIA「百萬有找國民電動車」概念亮相！EV2挾務實設計殺入紅海市場

2025台劇推薦！《童話故事下集》持續霸榜、《想見你》團隊新作值得期待

寵物動物熱門新聞

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

每隻都想養！　女驚喜發現「被狗狗選中瞬間」

藍灣牧羊犬外型像狼　真實性格曝

歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「幫幫我」

板橋「7貓遺體」散馬路　男子被捕

白柴享受剪指甲　躺沙發超慵懶

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

巴丹被小鳥偷啃腳　丟菜回頭怒瞪

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

「一樣有蓬鬆毛毛」　羊寶寶把狗狗當馬麻狂追

漁夫捕獲「濕滑圓腦」怪魚...一查竟是波妞親戚

壽山動物園水豚、迷你驢誕生！

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

讀者迴響

熱門新聞

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

每隻都想養！　女驚喜發現「被狗狗選中瞬間」

藍灣牧羊犬外型像狼　真實性格曝

歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「幫幫我」

板橋「7貓遺體」散馬路　男子被捕

白柴享受剪指甲　躺沙發超慵懶

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

巴丹被小鳥偷啃腳　丟菜回頭怒瞪

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

「一樣有蓬鬆毛毛」　羊寶寶把狗狗當馬麻狂追

漁夫捕獲「濕滑圓腦」怪魚...一查竟是波妞親戚

壽山動物園水豚、迷你驢誕生！

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

再1分鐘吃晚餐　飢餓拉拉拍肩討飯

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面