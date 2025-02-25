客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

▲客人分別騎馬造訪餐廳。（圖／翻攝Threads）

圖文／CTWANT

屏東恆春一家標榜「寵物友善」的早午餐店，老闆在網路平台上發文，表示自己現在接獲客人來電訂位，都會特別多問一句「是什麼寵物」。他分享某次有客人打電話來詢問「寵物可以進店裡嗎？」他隨意地說了「可以，直接過來」，沒想到最後客人騎來了2匹馬，最後只好讓他們把馬栓在店外的芒果樹下，乖乖等待主人入內用餐完畢。

網友陳欣宏是一名在屏東恆春創業開早午餐店的老闆，因為他自己也養有寵物，因此開的也是標榜「寵物友善」的餐廳。不過他日前在網路平台上發文表示，自己接到客戶來電，都會特別多問一句「是什麼寵物？」實在是因為之前遇到了讓他印象深刻的經驗。

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陳老闆指出，之前他曾接過一通電話，對方詢問「能不能帶寵物到店裡用餐」，還告訴他「我們會騎馬過去」。好在餐廳四周都是田，店門口也有大片停車場，於是阿莎力地讓對方直接過來。

他表示，雖然已經事先知道客人會騎著馬來，但是看到2名女騎師騎著馬抵達店門口，畫面還是令人相當震撼。最後他與騎師商量，把馬栓在附近的芒果樹下休息，而2位騎師則自行進入用餐，中間2匹白馬還吸引不少客人興奮拍照。

陳欣宏指出，在他接待過的客人中，大部分還是以飼養貓狗居多，少數客戶帶著大型犬來，也讓人印象深刻，不過這組騎著馬來的客人，仍然是其中最特別的一組客人。如今他在接到詢問能不能攜帶寵物的電話，他都會特別先問清楚是什麼寵物，多大隻，有幾隻，才能確保接待周到。

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