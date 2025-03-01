10年來最大群！基隆驚見200隻海豚跳躍　海釣變賞鯨釣客嗨翻

記者郭世賢／基隆報導

鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪昨（2月28日）下午載客出海海釣時，在潮境公園與基隆嶼間的外海，意外遇見一大群超過200隻的瓶鼻海豚跟真海豚。這群海豚成群結隊，如同銀色浪花般劃破海面，數百條矯健的身影在船前穿梭，令釣客驚喜不已，嗨喊「幾百隻」、「好壯觀」。

項彥豪回憶，當天上午10點多，他從基隆八斗子碧砂漁港出發，載著遊客前往海釣，當時天氣晴朗，海釣船航行到潮境公園與基隆嶼間的外海時，突然出現這一大群海豚，他立刻拍下這美麗的相遇過程。

項彥豪形容，當時他帶著釣客在外海悠閒航行，沐浴在春天溫暖的陽光下，享受著片刻的寧靜，就在此時，水面突然騷動起來，定睛一看，成群的海豚如銀色浪花般劃破海面，數百條矯健的身影在船前穿梭，彷彿在為他們獻上一場專屬的海洋舞蹈。他說，「那一刻，所有人都屏息凝視，沉浸在這場驚喜之中。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲壯觀奇景！基隆外海驚現數百隻海豚，海釣船秒變賞鯨船。（圖／鉅隆號觀光海釣船總船長項彥豪提供）

當時，遊客們紛紛站起來，拿起相機拍攝這難得一見的景象。一大群海豚包圍著船隻，項彥豪表示，當時距離海豚最近只有不到20米，大家趕緊收起釣竿，避免魚鉤傷到牠們，短短一秒間，海釣船變成了賞鯨船。

項彥豪指出，這是近十年來在基隆嶼海域，他看到的最大一群海豚，至少超過200隻，因為這裡不是牠們最主要的棲息地。他說，從花紋及身型看判斷是瓶鼻海豚跟真海豚，相當難得，很有趣也很高興，難得一次震撼性的海洋生態之旅，也見證海洋的美麗。