頑皮喵玩到卡煙囪…耗2小時套索才救出　正妹主人淚滿面：奇蹟！

▲小貓跑到煙囪裡，鬼叫了半天才被主人發現。（圖／翻攝自Facebook／Stacy Greborunis）

寵物小組／綜合報導

常常都說「貓是水做的」、「貓有九條命」、「好奇心殺死貓」，都是在說貓咪喜歡把自己放到一些常人無法理解的危險境地之中，不過對於這隻叫做Noelle的小花貓來說，這是牠真的差點把自己玩死。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

Noelle和主人一起住在美國密西根州的一棟獨棟房屋，但就在聖誕節前夕，主人突然找不到牠的蹤影，找了半天才發現煙囪裡傳來可疑的喵叫聲，這才知道原來愛玩的牠這次把自己塞進了煙囪，可能是想從這裡溜到外頭去，但卻無法自行脫困，只能拼命大叫。

▲4個消防員花了2個小時，才終於把頑皮貓咪救出來。



緊張的主人趕緊通報消防員前來救援，消防員到場後勘查地形，發現Noelle卡在人類完全不可能爬進去的深度，四周又是平滑的牆面，他們用了各種能想到的方式，雷射筆、玩具等等企圖引導牠自己出來，但卻都失敗了。

最後花了2個小時還沒無法完成任務，消防員靈機一動想到收容所常用套索救援動物，於是借來專用設備，終於把Noelle圈起來、「拔」出煙囪，這段救援經歷在當地爆紅，主人開心說「這是聖誕節奇蹟！Noelle是隻幸運的貓咪，牠會繼續陪伴著我。」

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▲看到愛貓平安無事脫困，飼主感動落淚。