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想養諧星巴丹鸚鵡？　破壞力破表還是「情緒勒索」高手

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巴丹鸚鵡小百科。（圖／阿迷購授權使用）

▲巴丹的破壞力破表。（圖／阿迷購授權使用）

有著醒目頭冠的巴丹鸚鵡因為無厘頭的性格，被稱為「鳥界哈士奇」，牠們超有主見，很會與人互動，還會「聞歌起舞」瘋狂搖頭晃腦，因為超有搞笑天分，許多人有興趣飼養，不過牠們其實是「無敵破壞王」，還是天生大嗓門，想飼養務必三思。

文／阿迷購

「啊～～～～～～～～～～～」
聽到跟煮開水一樣的大叫聲，
就知道「巴丹鸚鵡」來了！
大家總說他們是傻白甜，
頭冠打開像孔雀開花，
全身雪白的巴呆，喔不，是巴丹，
一直是鳥寶界的高人氣甜心

鳳頭鸚鵡科的巴丹是個超大家族，
全世界的巴丹多達 21 種！

野生巴丹鸚鵡。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

雨傘鳳頭鸚鵡、葵花鳳頭鸚鵡，
也有人叫他們大白、大巴，
都是台灣常見的巴丹品種。
從印尼群島、澳洲、到南太平洋的所羅門群島，
都有巴丹祖先賣萌的蹤跡。

如果你有機會到澳洲玩，
甚至能享受被大批巴丹圍繞的幸福感！
#傳說中的澳洲麻雀
#長命巴丹妖可以吵你七十年
--

#頭冠才是巴呆本體
個性熱情又活潑的巴丹，
精力滿滿，到哪都能來上一段熱舞

不知道是不是有舞王基因，
巴丹特別喜歡搖動身體，
隨著音樂節奏晃來晃去，
熱舞表演超可愛！
跳舞時也愛大力甩頭的巴丹，
擅長使用「頭冠」來表達情緒，
不同品種的巴丹，頭冠顏色及造型都各有特色

有白色、黃色、鮮紅色、
短毛、長毛等不同組合。
巴丹興奮、生氣、好奇時會翹起並張開頭冠，
平常愛睏、發呆時則會把頭毛收起來。
--
#傻白甜一翻臉就變情緒勒索專員
外表傻萌萌的巴丹，其實聰明又親人，
容易跟飼主建立親密的關係

不過，愛塞奶的他們也容易變得太過黏人。
若是讓巴丹變得過度依賴
只要一看不到主人，他們就會大叫呼喊

擅長情緒勒索的巴丹，
甚至會用「拔毛、自殘」等
行為來吸引飼主注意。
對付巴丹黏人精，
每天要固定放風陪伴，讓他們釋放精力之外，
還要在籠內準備大量的「破壞型玩具」

讓擁有強大咬合力的巴丹啃咬發洩、玩耍，
安全的木頭玩具、蔬菜水果串，
都是巴丹最愛的攻擊目標！

互動時，僅僅是摸摸抱抱
可無法消耗他過人的精力

你丟我撿、玩具拔河、
勁歌熱舞、找零食比賽
都是可以有效消耗精力的方法喔
--
#哭爸哭餓長效型大聲公
不同於金太陽的高頻尖叫聲，
巴丹的聲線屬於驚天動地的撕心大吼

宏亮的叫聲能穿越牆壁、
天花板、甚至整條街。

他們最愛不換氣的連續哀哀叫法，
還會越叫越嗨、越叫越苦情
巷子頭的巴丹一叫---
連巷子尾的老王都會問
到底是哪家發生命案

養巴丹前，一定要仔細考慮街坊和睦，
確定飼養的空間大小、環境
都要能包容巴丹的大嗓門，
才能和你的巴呆鳥寶長長久久喲！
--
#絕命毒鳥之白粉大盤商
養了巴丹，第一件事除了買耳塞，
還要忍痛放棄你最愛的黑衣服。
白閃閃的巴丹身上產生的羽粉，也是驚人的多！
「羽粉」是巴丹健康的證明
輕輕摸一下巴丹，手上會留下明顯的白色羽粉，
理毛中的巴丹，更會噴出工地般的大量粉塵。
想要接巴丹回家之前
如果家中有人對羽毛或灰塵過敏，
除了準備好一台有力的空氣清淨機，
一定要再三考慮是否能hold得住喔～

巴丹鸚鵡芽芽。（圖／妖巴叉提供）

關鍵字： 巴丹鸚鵡

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