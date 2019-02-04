想養諧星巴丹鸚鵡？　破壞力破表還是「情緒勒索」高手

▲巴丹的破壞力破表。（圖／阿迷購授權使用）

有著醒目頭冠的巴丹鸚鵡因為無厘頭的性格，被稱為「鳥界哈士奇」，牠們超有主見，很會與人互動，還會「聞歌起舞」瘋狂搖頭晃腦，因為超有搞笑天分，許多人有興趣飼養，不過牠們其實是「無敵破壞王」，還是天生大嗓門，想飼養務必三思。

文／阿迷購

「啊～～～～～～～～～～～」

聽到跟煮開水一樣的大叫聲，

就知道「巴丹鸚鵡」來了！

大家總說他們是傻白甜，

頭冠打開像孔雀開花，

全身雪白的巴呆，喔不，是巴丹，

一直是鳥寶界的高人氣甜心



鳳頭鸚鵡科的巴丹是個超大家族，

全世界的巴丹多達 21 種！





雨傘鳳頭鸚鵡、葵花鳳頭鸚鵡，

也有人叫他們大白、大巴，

都是台灣常見的巴丹品種。

從印尼群島、澳洲、到南太平洋的所羅門群島，

都有巴丹祖先賣萌的蹤跡。



如果你有機會到澳洲玩，

甚至能享受被大批巴丹圍繞的幸福感！

#傳說中的澳洲麻雀

#長命巴丹妖可以吵你七十年

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#頭冠才是巴呆本體

個性熱情又活潑的巴丹，

精力滿滿，到哪都能來上一段熱舞



不知道是不是有舞王基因，

巴丹特別喜歡搖動身體，

隨著音樂節奏晃來晃去，

熱舞表演超可愛！

跳舞時也愛大力甩頭的巴丹，

擅長使用「頭冠」來表達情緒，

不同品種的巴丹，頭冠顏色及造型都各有特色



有白色、黃色、鮮紅色、

短毛、長毛等不同組合。

巴丹興奮、生氣、好奇時會翹起並張開頭冠，

平常愛睏、發呆時則會把頭毛收起來。

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#傻白甜一翻臉就變情緒勒索專員

外表傻萌萌的巴丹，其實聰明又親人，

容易跟飼主建立親密的關係



不過，愛塞奶的他們也容易變得太過黏人。

若是讓巴丹變得過度依賴

只要一看不到主人，他們就會大叫呼喊



擅長情緒勒索的巴丹，

甚至會用「拔毛、自殘」等

行為來吸引飼主注意。

對付巴丹黏人精，

每天要固定放風陪伴，讓他們釋放精力之外，

還要在籠內準備大量的「破壞型玩具」



讓擁有強大咬合力的巴丹啃咬發洩、玩耍，

安全的木頭玩具、蔬菜水果串，

都是巴丹最愛的攻擊目標！



互動時，僅僅是摸摸抱抱

可無法消耗他過人的精力



你丟我撿、玩具拔河、

勁歌熱舞、找零食比賽

都是可以有效消耗精力的方法喔

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#哭爸哭餓長效型大聲公

不同於金太陽的高頻尖叫聲，

巴丹的聲線屬於驚天動地的撕心大吼



宏亮的叫聲能穿越牆壁、

天花板、甚至整條街。



他們最愛不換氣的連續哀哀叫法，

還會越叫越嗨、越叫越苦情

巷子頭的巴丹一叫---

連巷子尾的老王都會問

到底是哪家發生命案



養巴丹前，一定要仔細考慮街坊和睦，

確定飼養的空間大小、環境

都要能包容巴丹的大嗓門，

才能和你的巴呆鳥寶長長久久喲！

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#絕命毒鳥之白粉大盤商

養了巴丹，第一件事除了買耳塞，

還要忍痛放棄你最愛的黑衣服。

白閃閃的巴丹身上產生的羽粉，也是驚人的多！

「羽粉」是巴丹健康的證明

輕輕摸一下巴丹，手上會留下明顯的白色羽粉，

理毛中的巴丹，更會噴出工地般的大量粉塵。

想要接巴丹回家之前

如果家中有人對羽毛或灰塵過敏，

除了準備好一台有力的空氣清淨機，

一定要再三考慮是否能hold得住喔～