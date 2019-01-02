爸拔要抱寶寶！　汪奔來肉身卡位「醋臉怒瞪」：我也是小baby

▲你有我了，不需要抱其他寶寶。（圖／有點毛毛的／網友Charles Chen提供）

寵物小組／綜合報導

爸爸心中的小寶貝只能是我！米克斯阿咪go是個撒嬌又愛吃醋的小女生，這天爸拔在客廳和親戚聊天，準備伸手抱抱別人家的小孩，原本睡在電視機前的阿咪go，馬上起身「咚咚咚～」的衝來肉身卡位，露出眼神死的表情，不讓他靠近小朋友，強烈刷存在感的方式讓在場所有人忍不住笑噴。

▲▼一看見爸拔要抱別人家小孩馬上醋勁大爆發。

飼主Charles Chen日前在臉書公開社團「有點毛毛的」中PO出影片分享，可以看到，阿咪go趴在電視機前的毯子休息，一看到爸拔伸手要抱「小包子」，牠馬上搖屁股走來坐在懷裡，滿臉哀怨又吃醋的彷彿在說，「我也是小baby啊」，屁股抵在大腿之間，頭跟著爸拔的手擺出「絕對防禦」，完全不留一點空隙讓小包子過來。

▲阿咪go的絕對防禦！

阿咪go在家最喜歡黏在爸拔身邊，但其實牠個性穩定溫馴，曾出演台灣偶像劇《種菜女神》，擔任米家的寵物狗，和知名女演員陳庭妮、以及愛狗暖男劉以豪同台演出，可愛活潑的笑容擄獲許多粉絲的心，同時飼主也替牠創辦粉絲團「種菜女神阿咪go」經常會不定期分享狗狗的生活點滴。

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