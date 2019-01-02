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奴才跪沙發狂搖逗貓棒！背後有「問號臉」　網笑瘋：快回頭

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▲▼奴才拿逗貓棒跪沙發狂搖！小貓傻眼疑惑　網笑噴：背後有亮點。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0臉書）

▲貓奴拿逗貓棒在沙發底下想把小貓叫出來玩。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0臉書，下同）

寵物小組／綜合報導

世界上最遙遠的距離，是我在你身邊但你卻看不到我！日前一段神之爆笑的影片在網路上瘋傳，一名貓奴跪在沙發底下，拿著逗貓棒猛搖，試圖將貓咪逗出來，讓站在腳邊的小貓露出滿臉疑惑的神情，頓時笑爆一票網友，直呼「女孩啊快回頭！」

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▲▼奴才拿逗貓棒跪沙發狂搖！小貓傻眼疑惑　網笑噴：背後有亮點。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0臉書）

▲喵：我在這裡啊...。

影片中可以看到，一名身穿花色襯衫的女孩雙腳跪在沙發前面，臉貼著地板伸手搖晃逗貓棒，每一秒都在期待主子能賞臉出來玩。但她沒注意的是，小貓已經走到腳邊等待，露出一臉傻眼貓咪的表情，看看逗貓棒，再看看奴才，彷彿像在說，「朕就在這邊，你到底在跟誰玩...」。

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臉書粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」貼出影片之後，許多網友紛紛被貓咪傻掉的表情給逗樂，留言回覆，「笑到快死掉」、「喵：我就靜靜的看你裝逼」、「小喵喵快出來玩～　貓：？？？」、「說不定裡面還有其他貓」、「小貓的臉是怎樣XD」、「被奴才蠢到差點放棄貓生」、「被貓玩了」、「我重播看了20次，太療癒啦！」。

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關鍵字： 逗貓棒背後亮點

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