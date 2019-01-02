無尾熊熱昏頭！暖女溫馨餵水25秒　網友直喊：心都融化了

▲ 澳洲熱浪狂襲，連無尾熊也受不了。（圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲今年熱浪猛襲，多個城市氣溫超過攝氏40度，連動物也快崩潰。住在維多利亞省女子洛瑞（Chantelle Lowrie）日前就遇到一隻無尾熊攀在樹上，似乎十分口渴，她便用礦泉水瓶慢慢倒水餵食。溫馨過程PO網後，讓看到的網友都大喊「心都化了」。

據澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，澳洲女子洛瑞（Chantelle Lowrie）於12月28日在墨累河附近露營時，恰好看到一隻無尾熊攀在樹上，她便手持水瓶，小心翼翼地靠近。由於當天氣溫高達攝氏44度，無尾熊似乎很想喝水，一見生人接近，居然沒有逃走，反而就著洛瑞的手，啜飲了約25秒後才繼續往上爬。

▲▼澳洲女子洛瑞持水瓶暖餵無尾熊。（圖／翻攝自Facebook／Chantelle Lowrie）



激萌影片傳上網後，讓網友大讚溫馨，「謝謝妳！」、「我也想幫牠」、「超萌～」、「做得好」、「心都融化了」、「妳是天使」。類似的溫馨畫面其實不是第一次出現，2009年時維省森林大火時，消防隊員薩姆就因扶著一隻無尾熊溫柔餵水而廣為人知。

而據澳洲氣象局資訊，連日熱浪肆虐下，南部城市的溫度已比往年還高出16度，並有諸多區域再創12月最高溫度記錄，相關部門已經加緊防範森林大火發生。

▼洛瑞事後把影片放上臉書。

澳洲今年熱浪猛襲，多個城市氣溫超過攝氏40度，連動物也快崩潰。住在維多利亞省女子洛瑞（Chantelle Lowrie）日前就遇到一隻無尾熊攀在樹上，似乎十分口渴，她便用礦泉水瓶慢慢倒水餵食。溫馨過程PO網後，讓看到的網友都大喊「心都化了」。

▼洛瑞的暖心善舉讓網友大讚她人美心也美。（圖／翻攝自Facebook／Chantelle Lowrie）