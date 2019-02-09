ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

小夥伴喝ㄋㄟㄋㄟ　萌奶貓排隊狂巴人家頭：欸換我了啦

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲小夥伴喝ㄋㄟㄋㄟ　萌奶貓排隊狂巴人家頭：欸換我了啦 。（圖／翻攝自Instagram／kitten_faces）

▲小貓Jackson喝奶中。（圖／翻攝自Instagram／kitten_faces）

寵物小組／綜合報導

不要急齁！一隻一隻慢慢來！國外一隻小奶貓看到小夥伴正在喝奶，原本乖乖在後面排隊的牠突然等不及了，竟上前伸手巴了對方的頭好幾下，彷彿在說，「喝快一點啦！換我喝ㄋㄟㄋㄟ了！」可愛模樣讓網友們笑說，「好啦！等一下就換你了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

位於美國印第安納州韋恩堡的貓咪中途Barb在Instagram上分享影片，只見棕色虎斑小貓Jackson拼命努力吸奶，用力到小耳朵像翅膀一樣振動；後面的小貓Maggie則用小手不斷又揮又推，最後才悻悻然走掉。2隻小寶貝的可愛舉動讓中途愛媽笑說，Jackson就像飛機一樣要降落了，而Maggie則是在催促，「快點！換我了！」

▲小夥伴喝ㄋㄟㄋㄟ　萌奶貓排隊狂巴人家頭：欸換我了啦 。（圖／翻攝自Instagram／kitten_faces）

▲Maggie等不及了，一直用手輕輕推打Jackson。（圖／翻攝自Instagram／kitten_faces）

這段短短的影片至今累積超過11萬次觀看，網友們紛紛留言，「怎麼這麼可愛」、「Maggie，讓人家好好吃飯啦」、「我要融化了～」、「Maggie是小暴民嗎」、「Maggie在幫Jackson拍奶？真是好姐姐」、「人家是在提供按摩服務啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 奶貓喝奶中途

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解..

影／大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子..

爸爸威脅「你養貓就睡樓梯」　結果現在睡一起情況是？

爸想買純種狗！女兒撿浪浪他氣瘋　結果寵成兒子「抱著..

啤酒配鹽酥雞宵夜　網友找到亮點「爆氣視線」嚇翻噴笑

趴車門看著穿婚紗女主人　柴犬：一起嫁過去不好嗎？

車禍斷腿、陰道出血　流浪母狗忍痛躺路邊哺乳6幼犬

喵皇零下13度「冰雪纏身」失溫　一周解凍奇蹟大復活

寵物過世會回來託夢嗎？9年傲嬌兔：沙發下的飼料給你..

硬上機車前後輪！性侵犯「狂噴14秒」被活逮　影片瘋..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳..

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

小夥伴喝ㄋㄟㄋㄟ　萌奶貓排隊狂巴人家頭：欸換我了啦

直播虐狗「抹芥末、電擊灌酒」！　他被貴賓咬兩口：不..

你累了嗎？貓咪接線員30秒「維持同姿勢」　網笑翻：..

不想上學低落逛校園　校犬可樂「貼心舉動」徹底讓她轉..

柯基穿小褲褲！瞬間變「性感翹臀」　網噴鼻血：好想摸..

虎斑從小睡姿超奔放！　帶壞中途幼貓「同步翻肚」變舞..

癱貓屁屁溼透、全身土→大眼圓潤公主…「腳有反應了」

靈感來自園區浪浪Oh My God　全台最大「貓咪..

殺海豚捕鯊魚！　一碗魚翅的黑暗真相：7成汞超標「煮..

南部壁虎「ㄍㄧㄚ ㄍㄧㄚ叫」　北部卻啞巴的原因是…

江宏傑帶孕妻去按摩…加碼「貼心暖舉」　福原愛被感動..

AI世代來臨！　行政院：推動跨部會線上學習

重回談判桌！華航機師罷工「首日事件簿」　勞資方下午..

大鶴金身怕落漆　筷子夾鳥上廁所「感覺冰冰的」

「10倍大肥美鵝肝」這樣養成！　金屬管貫穿喉嚨強灌..

人夫深夜曖昧傳訊：帶妳去看O！主播林柏妤遇爛桃花

年後重新出發「經費拮据省著花」高雄市長韓國瑜的成功..

毛孩半夜開轟趴！剛舖的水泥留超萌腳印　網笑：變IG..

從小看著一畝田長大　他25歲當青農...勤學習盼種..

開幕不到一年！海景無邊際泳池、星空房　全台15間全..

寵物動物熱門新聞

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

寵物過世會託夢？祂：飼料留給你

硬上機車後輪！性侵犯狂噴14秒..

天冷躲引擎蓋　萌貓捲入慘滿臉傷

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

不想上學　校犬貼心舉動讓她轉念

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

讀者迴響

熱門新聞

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

爸爸威脅養貓就睡樓梯，現在卻...

爸想買狗　結果超寵浪浪還抱著睡

宵夜文找亮點　網被爆氣視線嚇翻

不要走！柴犬趴車門看出嫁女主人

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

喵皇零下冰封不死　解凍後奇蹟復..

寵物過世會託夢？祂：飼料留給你

硬上機車後輪！性侵犯狂噴14秒..

天冷躲引擎蓋　萌貓捲入慘滿臉傷

終於載到導盲犬！司機興奮開擴音..

不想上學　校犬貼心舉動讓她轉念

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

慢跑遭突襲！男掐死美洲獅後就醫

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

看起來很兇...其實心裡超緊張　豆漿跟鄰居吵架「腳踩空」好糗

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面