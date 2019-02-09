小夥伴喝ㄋㄟㄋㄟ　萌奶貓排隊狂巴人家頭：欸換我了啦

▲小貓Jackson喝奶中。（圖／翻攝自Instagram／kitten_faces）



寵物小組／綜合報導

不要急齁！一隻一隻慢慢來！國外一隻小奶貓看到小夥伴正在喝奶，原本乖乖在後面排隊的牠突然等不及了，竟上前伸手巴了對方的頭好幾下，彷彿在說，「喝快一點啦！換我喝ㄋㄟㄋㄟ了！」可愛模樣讓網友們笑說，「好啦！等一下就換你了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

位於美國印第安納州韋恩堡的貓咪中途Barb在Instagram上分享影片，只見棕色虎斑小貓Jackson拼命努力吸奶，用力到小耳朵像翅膀一樣振動；後面的小貓Maggie則用小手不斷又揮又推，最後才悻悻然走掉。2隻小寶貝的可愛舉動讓中途愛媽笑說，Jackson就像飛機一樣要降落了，而Maggie則是在催促，「快點！換我了！」

▲Maggie等不及了，一直用手輕輕推打Jackson。（圖／翻攝自Instagram／kitten_faces）



這段短短的影片至今累積超過11萬次觀看，網友們紛紛留言，「怎麼這麼可愛」、「Maggie，讓人家好好吃飯啦」、「我要融化了～」、「Maggie是小暴民嗎」、「Maggie在幫Jackson拍奶？真是好姐姐」、「人家是在提供按摩服務啦！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）