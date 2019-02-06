馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉

▲孩子，你是受到了甚麼驚嚇嗎XDDD（圖／網友 Athenä Chuäng 授權提供，以下同。）

記者老嘉郡／採訪報導

孩子，你帥氣的臉蛋怎麼瞬間變這麼搞笑？有網友在臉書寵物社團分享自家毛孩的搞笑照片，只見穿著可愛恐龍裝的米克斯，再戴上帽子後，原本有著如狼犬帥氣般的臉，眼尾瞬間被往上拉成鳳眼，一臉驚嚇的喜感眼神再加上笑容，讓網友看完照片笑噴，直呼「是馬尾綁太緊了嗎？」

Wudi的媽咪Athenä Chuäng在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己是在餵養流浪狗時看到一群小浪浪，雖然狗媽媽有幫小孩們弄了一個草堆巢，但被附近的居民惡意破壞，當時正逢寒流，擔心浪浪們會被冷死的她，便主動救援了牠們，只是其中3之後來得了犬瘟過世，自己便領養了其中的黃色小浪浪Wudi，另外兩隻妹妹則由有緣人領養了。

▲小浪浪一家，黃色的就是嗚弟。

Athenä Chuäng透露，以前有養一隻狗狗叫「嗚咪」，因為年紀大而過世，所以才會把後來另養的這隻取名「Wudi」（嗚弟），意思是「嗚咪的弟弟」。Athenä Chuäng也說，才剛滿一歲的嗚弟雖然有著狼犬般的帥氣外型，但其實平常也「白痴白痴」的，反差起來很像諧星。

除此之外，Athenä Chuäng說嗚弟曾經學過兔子走路，「因為他來我家的時候，我有養2隻兔子，他跟兔子一起長大」，因此嗚弟小時候不會走路，而是用跳的。日前Athenä Chuäng買了件恐龍裝想給嗚弟保暖用，原本穿衣服的樣子都還蠻可愛的，沒想到帽子一戴上之後，嗚弟的眼睛瞬間變成「驚呆臉」，帥氣的臉蛋充滿喜感，讓Athenä Chuäng看到也忍不住大笑，說自己笑到歪腰。

照片PO上「米克斯傳奇」社團後，引起網友討論，紛紛笑說「這可以出表情包了」、「馬尾綁太緊的概念…都變鳳眼了」、「帽子有拉皮的功效」、「怎麼可以這麼驚呆」、「牠看起來真的受寵若驚…哈哈哈，一定是被麻麻的爆笑聲害到驚嚇不已」，還有網友跪求恐龍裝的購買門路，也想要回家給狗狗穿穿看，也有網友詢問說，是否是衣服太小所造成的？Athenä Chuäng則回答，「身體剛剛好～～應該是頭太大的關係。」

▲我其實超級可愛的喔，啾咪～