ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼ 馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉。（圖／網友 Athenä Chuäng 授權提供）

▲孩子，你是受到了甚麼驚嚇嗎XDDD（圖／網友 Athenä Chuäng 授權提供，以下同。）

記者老嘉郡／採訪報導

孩子，你帥氣的臉蛋怎麼瞬間變這麼搞笑？有網友在臉書寵物社團分享自家毛孩的搞笑照片，只見穿著可愛恐龍裝的米克斯，再戴上帽子後，原本有著如狼犬帥氣般的臉，眼尾瞬間被往上拉成鳳眼，一臉驚嚇的喜感眼神再加上笑容，讓網友看完照片笑噴，直呼「是馬尾綁太緊了嗎？」

Wudi的媽咪Athenä Chuäng在接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，自己是在餵養流浪狗時看到一群小浪浪，雖然狗媽媽有幫小孩們弄了一個草堆巢，但被附近的居民惡意破壞，當時正逢寒流，擔心浪浪們會被冷死的她，便主動救援了牠們，只是其中3之後來得了犬瘟過世，自己便領養了其中的黃色小浪浪Wudi，另外兩隻妹妹則由有緣人領養了。

▲▼ 馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉。（圖／網友 Athenä Chuäng 授權提供）

▲小浪浪一家，黃色的就是嗚弟。

Athenä Chuäng透露，以前有養一隻狗狗叫「嗚咪」，因為年紀大而過世，所以才會把後來另養的這隻取名「Wudi」（嗚弟），意思是「嗚咪的弟弟」。Athenä Chuäng也說，才剛滿一歲的嗚弟雖然有著狼犬般的帥氣外型，但其實平常也「白痴白痴」的，反差起來很像諧星。

除此之外，Athenä Chuäng說嗚弟曾經學過兔子走路，「因為他來我家的時候，我有養2隻兔子，他跟兔子一起長大」，因此嗚弟小時候不會走路，而是用跳的。日前Athenä Chuäng買了件恐龍裝想給嗚弟保暖用，原本穿衣服的樣子都還蠻可愛的，沒想到帽子一戴上之後，嗚弟的眼睛瞬間變成「驚呆臉」，帥氣的臉蛋充滿喜感，讓Athenä Chuäng看到也忍不住大笑，說自己笑到歪腰。

▲▼ 馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉。（圖／網友 Athenä Chuäng 授權提供）

▲▼ 馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉。（圖／網友 Athenä Chuäng 授權提供）

▲▼ 馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉。（圖／網友 Athenä Chuäng 授權提供）

▲▼ 馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉。（圖／網友 Athenä Chuäng 授權提供）

照片PO上「米克斯傳奇」社團後，引起網友討論，紛紛笑說「這可以出表情包了」、「馬尾綁太緊的概念…都變鳳眼了」、「帽子有拉皮的功效」、「怎麼可以這麼驚呆」、「牠看起來真的受寵若驚…哈哈哈，一定是被麻麻的爆笑聲害到驚嚇不已」，還有網友跪求恐龍裝的購買門路，也想要回家給狗狗穿穿看，也有網友詢問說，是否是衣服太小所造成的？Athenä Chuäng則回答，「身體剛剛好～～應該是頭太大的關係。」

▲▼ 馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ臉。（圖／網友 Athenä Chuäng 授權提供）

▲我其實超級可愛的喔，啾咪～

關鍵字： 米克斯傳奇寵物米克斯浪浪

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頑皮小阿金爬沙發腳滑摔下　一臉呆萌起身：我沒事啦～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

無尾熊靜躺湛藍泳池底　熱浪中「終於喝到水」活活溺斃

大象泰克受虐21年踩死馬戲團訓獸師　奔向自由30分..

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

體型差5倍！標貴冬蟲玩球被小狗壓頭咬　媽笑：誰都敢..

主人我痛痛...狗狗9個異常徵兆 　花1分鐘這樣做..

爸比～不要啊啊！狗鼻遭「大嘴巴」吸住　網問號：到底..

背叛不只發生在人類身上？　企鵝「踹同伴下海」教會我..

狗媽咬開柵欄...7隻小阿金衝碗「一字排開」　整齊..

導盲犬帶主人搭捷運！轉彎用身體幫擋　溫馨畫面萌翻網..

半夜聽到怪聲！發現客廳多了「一隻狗」　實況主驚：你..

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30k..

太兇狠！獒犬被判死「優先安樂」 他帶回矯正...3..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

好味小姐-【貓知識】貓咪毒品大全！放心都不會上癮啦..

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

爸偷摸腳柴氣大唱「歌仔戲」狠露利牙警告！網：牙齒痛..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ..

逮到時機了！直男喵沉澱4秒「偷親阿娜達」　害羞撇頭..

體型差5倍！標貴冬蟲玩球被小狗壓頭咬　媽笑：誰都敢..

背叛不只發生在人類身上？　企鵝「踹同伴下海」教會我..

吃個漢堡而已...「臭臉貓」怨念超深站背後：我的份..

DIY「人形貓窩」材料做法超簡單！　貓奴全讚翻：腿..

搭地鐵好緊張...阿金抬頭見主人　秒露療癒燦笑

5個愛上豬豬的理由！超愛Social　豬媽餵奶會唱..

積雪中露出「粉色運輸籠」　竟挖出「灰色小貓咪」凍僵

狗媽咬開柵欄...7隻小阿金衝碗「一字排開」　整齊..

大聯盟市場動向預測（四）　紅人簽下賽揚左投凱戈

這對好友先後罹癌！女童4年前成功變「抗癌戰士」　暖..

4部熱門韓漫將翻拍電視劇！《女神降臨》、《金湯匙》..

大聯盟市場動向預測（三）　庫魯柏被交易到費城人

揮別無限...迎接終局之戰！漫威10年電影你還記得..

韓國自研導彈「海弓」測試成功　 2021年大批裝備

大年初二回娘家禁忌　小心「6大項」以免噩運纏身一整..

馬尾綁太緊？大頭米克斯帽子一戴...秒變驚嚇ㄎㄧㄤ..

逮到時機了！直男喵沉澱4秒「偷親阿娜達」　害羞撇頭..

可樂味道「玻璃＞鋁罐＞寶特瓶」　網友激推：第一名氣..

寵物動物熱門新聞

無尾熊靜躺泳池底　熱浪找水溺斃

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

體型差5倍！標貴玩球被牠壓頭咬

主人我痛痛...　狗狗9個異常..

爸比不要啊啊！狗頭遭大嘴巴塞住

企鵝「踹同伴下海」教會我們的事

狗媽開門　7小阿金一字排開吃飯

導盲犬陪主人搭捷運　畫面好窩心

半夜怪聲多一隻狗！他大驚：你誰

土耳其航空縱容偷運鸚鵡60隻送..

欠扁汪「上下跳躍」嘲笑禁足同伴

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

小浪汪陪警衛站一夜　得到警犬制..

讀者迴響

熱門新聞

無尾熊靜躺泳池底　熱浪找水溺斃

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

體型差5倍！標貴玩球被牠壓頭咬

主人我痛痛...　狗狗9個異常..

爸比不要啊啊！狗頭遭大嘴巴塞住

企鵝「踹同伴下海」教會我們的事

狗媽開門　7小阿金一字排開吃飯

導盲犬陪主人搭捷運　畫面好窩心

半夜怪聲多一隻狗！他大驚：你誰

土耳其航空縱容偷運鸚鵡60隻送..

欠扁汪「上下跳躍」嘲笑禁足同伴

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

小浪汪陪警衛站一夜　得到警犬制..

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

最新影片

更多

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

太兇狠！獒犬被判死「優先安樂」 他帶回矯正...3年後萌躺地撒嬌

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇到鬼了嗎？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面