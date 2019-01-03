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加州謎之公園！2鳥誤食藥丸中毒　又有鳥遭「5筆長」箭穿頸

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▲▼ 加州亨廷頓海灘有1隻加拿大雁頸部中箭，幸運的是，在接受野生動物救援中心治療後已能進食。（圖／翻攝臉書Wetlands & Wildlife Care Center）

▲ 1隻加拿大雁頸部中箭，幸運的是，牠在接受野生動物救援中心治療後已能進食。（圖／翻攝臉書Wetlands & Wildlife Care Center，下同。）

國際中心／綜合報導

美國加州亨廷頓海攤（Huntington Beach park）的卡爾公園（Carr Park）近期發生一連串離奇事件，先是各1隻的加拿大雁和環嘴鷗誤食過量藥物，頭部抽蓄且全身動彈不得倒在沙灘上。接著一周後突然又有民眾發現，有1隻加拿大雁頸部中箭，倒在地上抽搐，幸運的是，箭並未傷到肌肉，加拿大雁也在治療後3天恢復進食。

根據KTLA5新聞報導，在2018年12月19日時，有名男子在沙灘附近的卡爾公園（Carr Park）發現數百顆藥丸後，突然看到旁邊1隻加拿大雁倒在地上動彈不得，心疼地趕緊帶牠前往濕地和野生動物保護中心（Wetlands & Wildlife Care Center）治療。沒想到早在17日，已經有民眾帶了1隻環嘴鷗前往中心治療，而且與加拿大雁的症狀都是藥物中毒。

幸運的是，2隻鳥在接受中心治療後已恢復健康，可以正常走路，但中心擔心有其他誤食藥丸的鳥，可能也會因中毒而倒在某處，目前中心尚未清楚掌握藥物的資訊，但據目擊者表示，這些藥丸疑似含有心臟病藥、抗憂鬱藥等。

▲▼ 加州亨廷頓海灘有1隻加拿大雁頸部中箭，幸運的是，在接受野生動物救援中心治療後已能進食。（圖／翻攝臉書Wetlands & Wildlife Care Center）

▲▼ 穿過加拿大雁的箭約有5隻原子筆長。

▲▼ 加州亨廷頓海灘有1隻加拿大雁頸部中箭，幸運的是，在接受野生動物救援中心治療後已能進食。（圖／翻攝臉書Wetlands & Wildlife Care Center）

然而，在中毒事件過了1周後，有民眾於上月28日又在亨廷頓海攤上發現1隻頸部中箭的加拿大雁，所幸箭未傷及肌肉。加拿大雁也在接受野生動物救援中心治療後，已經於30日恢復進食。

看到野雁們受到中毒傷害後，網友紛紛氣憤地表示不該亂丟藥丸在沙灘上，「Wtf在那個公園？那邊應該需要部署更多警察或裝設更多監視器！」、「可憐的鵝不應該受到這種殘酷的對待」、「應該把虐待動物的人也抓去坐牢」。

關鍵字： 加拿大雁環嘴鷗Huntington Beach park卡爾公園Carr Park北美要聞

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