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新年驚喜！「看門狗」和陌生男相擁而睡　她衝廚房拿刀

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Intruder sleeps with dog

Waukesha intruder crawls into bed with dog: https://on.wisn.com/2CI2ZIb A Waukesha woman had a shocking start to the new year: she found a stranger in her house, sleeping with Benton in his dog bed!

WISN 12 NEWS 發佈於 2019年1月1日 星期二

寵物小組／綜合報導

住在美國威斯康辛州的Lynn Sarver新年一早醒來，竟然發現有個陌生的男人睡在她家客廳的狗窩裡，還和「傳說中的看門狗」Benton抱在一起，她當場傻眼，等到警察來才一起把這個陌生人叫醒，如此神奇的新年開場也真的永生難忘了。

跨年夜世界各地的人都狂歡，當晚Lynn Sarver躺在沙發上看電視睡著了，隔天早上5點15分起床，卻看到幾公尺外看門狗Benton的床上有個人影，她仔細一看嚇了一跳，因為這個男子她完全不認識，對方卻把鞋子、眼睛都脫了，皮夾也好好地放在狗窩旁，就這樣和Benton抱在一起睡死。

Benton是一隻馬士提夫犬，體重有68公斤，Lynn Sarver說，「通常有人經過或是有人進到屋裡，牠都會狂吠。」然而狂歡後的早晨加上冷颼颼的天氣，Benton這隻「傳說中的看門狗」不但罷工，還和陌生人睡在一起。Lynn Sarver和室友意識到事態詭異，趕緊衝進廚房拿刀準備防身，並且報警。

警方到場後將男子叫醒，才知道這名24歲的男子住在附近，因為跨年夜喝得太醉了，所以在凌晨3點30分走錯家門。Lynn Sarver表示，這名年輕人看起來真的只是喝得爛醉，並沒有不軌的意圖，「他一直道歉，而我之後都會記得要鎖好門。」

搞笑的是，馬士提夫犬體型雄壯，還被稱為「英國第一猛犬」，許多家庭都飼養來當作守衛犬，然而當晚Benton的表現完全讓人跌破眼鏡。

關鍵字： 跨年新年看門狗

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