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雄獅逃脫咬死22歲女員工　中麻醉仍抬頭警開8槍擊斃

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寵物小組／綜合報導

美國北卡羅萊納州動物園Conservators Center員工Alexandra Black遭獅子攻擊致死，最新消息指出，警察到場一開始使用麻醉槍無效，最後直接將獅子擊斃，總共開了8槍。

22歲的Alexandra Black到Conservators Center工作僅僅10天，事發當下她和其他同事在清掃獅子的欄舍，突然14歲雄獅Matthai逃出上鎖的欄舍往她身上撲，很快她的身體就沒了動靜。

其他工作人員趕忙報警，而負責人Douglas Evans也帶著麻醉槍到場，希望能麻醉獅子取回Alexandra Black的遺體，但是第一槍飛鏢破損，隨後他又去取另一支麻醉槍，這時部分工作人員用生肉引誘獅子離開Alexandra Black，後來Douglas Evans帶著新的麻醉槍來，並射了2槍，這次獅子倒下但是並沒有睡著，於是又開了第三槍，警方表示要是這次獅子仍然沒有睡著，就必須使用武力了。

由於麻醉槍對雄獅不起作用，警方決定開槍，在第六槍後獅子倒地，但頭仍抬起張望，直到第八槍被擊斃。Matthai是一頭英姿倜儻的雄獅，2004年和母親一起被美國農業部查獲，送到Conservators Center安置，園方過去經常分享牠的照片，許多然讚嘆牠的美麗，沒想到最後因為攻擊人卻死於槍下。

園方也表示，Alexandra Black雖然只在園內工作短短10天，但是她熱愛動物的態度與充滿活力的表現，深得大家喜愛，失去一個同伴實在令人心痛。

關鍵字： 雄獅保育員獅子攻擊

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