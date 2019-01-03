鱷魚王討厭除草機「咬住拖下水」　保育員：牠最惡霸！

ELVIS VS MOWER GIANT CROCODILE STEALS LAWN MOWER! 由 Australian Reptile Park 發佈於 2019年1月2日 星期三

寵物小組／綜合報導

澳洲動物園Australian Reptile Park保育員在鱷魚池邊除草，但鱷魚王Elvis似乎很不高興，一口就咬住除草機拖下水，保育員們也服了Elvis的性格，只不過網友很關心，「一年要報銷多少除草機？」

Australian Reptile Park分享一段影片，只見保育員原本用除草機整理鱷魚池周圍的草地，突然Elvis從水裡冒出來死咬住發動中除草機的輪子，保育員原本想搶回來，但是鱷魚力氣實在太大，一旁的保育員擔心連人都會被拉下水，大喊「鬆手！鬆手！」，最後整台除草機被鱷魚拖進水裡，只聽見馬達的聲音泡水瞬間突然變小。

Australian Reptile Park介紹，Elvis從2011年就展現了討厭除草的決心，直到現在牠保育員公認「最難搞的鱷魚」。許多網友被惡霸鱷魚Elvis驚呆了，「天啊，牠真的很不爽。」、「保育員也拿牠沒辦法。」也有人擔心除草機的油會汙染池水，不過Australian Reptile Park的除草機已經被Elvis突襲好幾次，保育員對搶救除草機已經很有經驗了。