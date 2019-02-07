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媽喊魔法句子...饅頭貓衝下樓滑壘迎接　網笑：靈活的是胖子

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寵物小組／綜合報導

貓咪一般給人冷傲不理人的印象，但這隻卻一叫就來。日前一名網友Ying Chien Wang貼出一段可愛的影片，只見飼主站在樓梯口大喊專屬的「魔法句子」，從遠處就聽到激動的喵喵聲。一隻饅頭臉萌貓飛奔下來迎接，熱情撒嬌的模樣讓許多貓奴融化，看到牠的身材也忍不住笑說，「還真的是胖子呢！」

▲▼媽喊魔法句子...饅頭貓衝下樓梯滑壘迎接　網笑：真的是胖子。（圖／有點毛毛的／網友Ying Chien Wang提供）

▲貓咪聽到馬麻的魔法句子衝下樓迎接。（圖／有點毛毛的／網友Ying Chien Wang提供）

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飼主Ying Chien Wang日前在臉書公開社團「有點毛毛的」貼出「貓咪招喚術」的影片，畫面中，馬麻站在門口大聲呼喊，「胖子來！胖子～～～」，突然從遠方傳來陣陣喵叫，一隻灰白色的貓咪衝下樓梯，抵達一樓時還不小心滑壘摔倒，急著跑到小姐姐跟馬麻腳邊，磨蹭討摸摸。飼主也在留言處笑說，其實她從來都沒有拿罐頭招喚過貓咪，「牠只是愛討摸而已」。

▲▼媽喊魔法句子...饅頭貓衝下樓梯滑壘迎接　網笑：真的是胖子。（圖／有點毛毛的／網友Ying Chien Wang提供）

▲靈活的胖子下樓梯滑壘。（圖／有點毛毛的／網友Ying Chien Wang提供）

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這段萌到不行的影片分享到網路上，讓網友紛紛讚嘆，「那個衝刺好靈活」、「貓跑步好可愛喔！瞬間移動」、「很少看到貓叫的來，而且還是衝這麼快的」、「差一點壘殘～」、「那個黑黑的是蛋蛋嗎（重點誤）」、「為什麼別人家的貓一叫就來，我家的貓...」、「靈活的胖子」、「別人的貓從來沒讓我失望過...」。

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關鍵字： 魔法句子胖子饅頭臉樓梯迎接

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