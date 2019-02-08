胖胖才可愛？貓多1KG＝人15KG　獸醫揭危機：麻醉較慢醒

▲貓狗肥胖會衍伸出許多健康問題。（圖／獸醫老韓 Shawn Han授權使用）



圖、文／獸醫老韓 Shawn Han

<你爸媽知道你太胖嗎？>

俗話說，山告嚇朱郎 (台語，意為狗養太瘦，主人沒面子)，那已經是過去的觀念。狗狗貓貓是你的家人、孩子，不是用來顯示地位或金錢的象徵。已追蹤我一段時間的讀者，應該看過我不只一次強調減重對於控制一些疾病的重要性，其實在獸醫院中，肥胖犬貓的確造成不少醫療上的困擾和風險。

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如果我們用等比例來計算，4公斤的貓多胖1公斤，相當於60公斤的成人身上多出15公斤！你能容忍自己平白無故多出15公斤嗎？更何況肥胖是健康警訊。簡單講，人胖會遇到的健康問題，胖狗貓幾乎也都遇到。

▲毛孩太胖麻醉後恐怕會較晚清醒。（圖／獸醫老韓 Shawn Han授權使用）



家長不知道孩子太胖，有兩種狀況：第一種是根本覺得胖很可愛，這種沒什麼好說。第二種是標準上的岐異，獸醫師說牠太胖，但家長不覺得，有一個工具叫做體態評分量表 (BCS; body condition score) 能夠幫忙補足這個落差，告訴你如何算是胖。BCS表看此：https://www.facebook.com/148604482512497/posts/275939919778952/

獸醫院通常也都會有BCS的書面紙本能夠一起做討論。

減肥請盡早，也避免一些因為肥胖引起的狀況讓減肥更困難。

想要讓狗貓健康的瘦下來，請務必讓獸醫師參與減肥計畫的擬定。

▼4公斤的貓咪每多1公斤，相當於60公斤成人多15公斤。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

