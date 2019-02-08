ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

胖胖才可愛？貓多1KG＝人15KG　獸醫揭危機：麻醉較慢醒

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

貓狗太胖會怎樣。（圖／獸醫老韓授權使用）

▲貓狗肥胖會衍伸出許多健康問題。（圖／獸醫老韓 Shawn Han授權使用）

圖、文／獸醫老韓 Shawn Han

<你爸媽知道你太胖嗎？>

俗話說，山告嚇朱郎 (台語，意為狗養太瘦，主人沒面子)，那已經是過去的觀念。狗狗貓貓是你的家人、孩子，不是用來顯示地位或金錢的象徵。已追蹤我一段時間的讀者，應該看過我不只一次強調減重對於控制一些疾病的重要性，其實在獸醫院中，肥胖犬貓的確造成不少醫療上的困擾和風險。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

如果我們用等比例來計算，4公斤的貓多胖1公斤，相當於60公斤的成人身上多出15公斤！你能容忍自己平白無故多出15公斤嗎？更何況肥胖是健康警訊。簡單講，人胖會遇到的健康問題，胖狗貓幾乎也都遇到。

貓狗太胖會怎樣。（圖／獸醫老韓授權使用）

▲毛孩太胖麻醉後恐怕會較晚清醒。（圖／獸醫老韓 Shawn Han授權使用）

家長不知道孩子太胖，有兩種狀況：第一種是根本覺得胖很可愛，這種沒什麼好說。第二種是標準上的岐異，獸醫師說牠太胖，但家長不覺得，有一個工具叫做體態評分量表 (BCS; body condition score) 能夠幫忙補足這個落差，告訴你如何算是胖。BCS表看此：https://www.facebook.com/148604482512497/posts/275939919778952/
獸醫院通常也都會有BCS的書面紙本能夠一起做討論。

貓狗太胖會怎樣。（圖／獸醫老韓授權使用）

減肥請盡早，也避免一些因為肥胖引起的狀況讓減肥更困難。
想要讓狗貓健康的瘦下來，請務必讓獸醫師參與減肥計畫的擬定。

▼4公斤的貓咪每多1公斤，相當於60公斤成人多15公斤。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

肥貓。（圖／CC0圖庫／Pixabay）

關鍵字： 獸醫老韓胖貓胖狗肥胖

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚..

「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解..

站起高2公尺！阿根廷驚見「4腳半人獸」　夜闖街頭2..

蛇遭丟入池被水蛭軍團淹沒！張大嘴求救　觀眾興奮歡呼

硬上機車前後輪！性侵犯「狂噴14秒」被活逮　影片瘋..

出國把貓託給朋友！2個月後卻變這樣..網笑：被調包..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

客廳驚見「柴犬磁鐵」！　4萌柴主動包圍老爸貼身甜睡

店長圓夢養到鬆獅...13年來員工全被咬　她嘆：米..

領養黃金每晚盯他睡不舒服！主人知真相淚崩：我沒理解..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

好味小姐-【貓知識】貓咪毒品大全！放心都不會上癮啦..

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

喵皇受凍「結塊冰雪纏身」失溫　一周解凍奇蹟大復活

胖胖才可愛？貓多1KG＝人15KG　獸醫揭危機：麻..

美白貓遇前男友低吼怒哈氣　花1分鐘趕跑對方…秒對鏡..

店長圓夢養到鬆獅...13年來員工全被咬　她嘆：米..

日本Google廣告攻陷貓奴！　7種崩潰幸福感讓他..

「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解..

特有立體聲嗅覺系統！狗狗用哪邊鼻孔　判斷牠覺得你是..

high five！萌萌柴站起來擊掌　累了換單手：..

日曆停在4月23日...老白狗獨守空屋等主人　眼神..

黑貓碰到梳子秒翻白眼變「猛毒」　媽傻眼：明明長得很..

華航罷工影響旅客4000人　侯友宜呼籲勞資雙方理性..

國民黨立委陳宜民挺罷工！　批華航「打壓勞工權益」

華航機師背「高收入又愛喝酒鬧事」污名 　工會：不是..

華航取消18班機總覽！機師無限期罷工　「美日港菲」..

獨／應徵主管變小弟？　101外商保養品公司蓄意解僱

川普：3月1日貿易談判期限前「不會見習近平」

初四連假北上最高峰！國5龜速30公里　國1國3部分..

苦苓／春節期間，我們都不會作的六個噩夢

《飛龍在天》3帥3美變怎樣？　3人《金家》合體....

北部白天氣溫比昨天大降10度　東半部及大台北有短暫..

寵物動物熱門新聞

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

站起高2公尺！阿根廷驚見「4腳..

蛇遭水蛭軍團吸血至死　觀眾歡呼

硬上機車後輪！性侵犯狂噴14秒..

出國把貓託給朋友！2個月變這樣

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

「柴犬磁鐵」爸爽睡　4萌柴包圍

店長圓夢養到鬆獅　她支持米克斯

黃金每晚盯他睡　主人知真相淚崩

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

讀者迴響

熱門新聞

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

不怕人好奇怪　小鹿被射殺研究

站起高2公尺！阿根廷驚見「4腳..

蛇遭水蛭軍團吸血至死　觀眾歡呼

硬上機車後輪！性侵犯狂噴14秒..

出國把貓託給朋友！2個月變這樣

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

「柴犬磁鐵」爸爽睡　4萌柴包圍

店長圓夢養到鬆獅　她支持米克斯

黃金每晚盯他睡　主人知真相淚崩

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

流浪母狗車禍斷腿　忍痛哺乳幼犬

二哈示範「只是毛澎」表情好得意

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

日曆停在4月　老狗守空屋等主人

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定會再見面

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要說嗎

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面